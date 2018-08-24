Магера не виключає, що вибори президента буде проводити старий склад ЦВК



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Андрій Магера

Тотальна недовіра парламенту до президента і навпаки заважають депутатам прийняти рішення про новий склад ЦВК, - вважає Магера

Заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що президентські вибори 2019 року можуть пройти і за старим складом Центрвиборчкому. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Ми живемо в такий час, коли ні від чого зарікатися не можна. Одного разу я мав необережність пожартувати, що громадяни України швидше отримають безвіз з ЄС, ніж будуть зміни у складі ЦВК. Зараз я не хочу так жартувати відносно безвізового режиму з США, але у нас все може бути. Я не виключаю, що чинний склад ЦВК буде проводити вибори президента в 2019 році», - зазначив він.

Магера вважає, що при всіх мінусах такого підходу він, очевидно, є меншим злом.

«А уявіть, якщо б у законі не було норми, яка б надавала можливість членам ЦВК продовжувати виконувати свої обов’язки, доки їх не звільнить Верховна Рада. Зрозуміло, краще, коли парламент вчасно вносить зміни до складу ЦВК, але існує тотальна недовіра парламенту до президента і навпаки. І на консенсусне рішення їм вийти досить складно», - резюмував заступник голови ЦВК..

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