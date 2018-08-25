В ЦВК не вірять, що парламентські вибори пройдуть за новою системою



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Вибори в Україні

Верховна Рада змінить виборчий закон вже після наступних парламентських виборів, вважає заступник голови ЦВК

Заступник голови ЦВК Андрій Магера вважає, що парламент не встигне змінити виборчий закон до наступних парламентських виборів. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Він нагадав, що зміна виборчої системи була однією з вимог Євромайдану. І фракції парламенту, обраного у 2014 році, уклали коаліційну угоду, де першочерговим завданням визначили ухвалення нового закону про вибори на пропорційній основі.

«Але раптом це швидко забулось: спочатку казали, що це ще не на часі, а зараз – що вже не на часі. У мене запитання – а що ви так довго робили? Але я – стриманий оптиміст. Я не вірю у зміну виборчого закону на наступні парламентські вибори, але вірю, що це можна буде зробити пізніше. Або є ідея ухвалити його зараз, але відстрочити введення в дію», - підсумував Магера.

Нагадаємо, на думку заступника голови ЦВК, президентські вибори 2019 року можуть пройти і за старим складом Центрвиборчкому.

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