Порошенко повідомив про важливе рішення ЄС щодо Азовського узбережжя



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Кошти підуть на підтримку Маріуполя, Бердянська, й на Чорноморське узбережжя

ЄС виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України

Президент Петро Порошенко заявив про спеціальний проект ЄС, що передбачає виділення 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України, зокрема Маріуполя та Бердянська. Про це глава держави повідомив під час візиту до Одеської області.

За словами Порошенка, рух України до Європи відкриває нові широкі можливості для об’єднаних територіальних громад та доступ до європейських ресурсів для впровадження проектів розвитку територій.

«У зв’язку з агресією РФ в нейтральних водах Чорного моря є спеціальний проект – 50 мільйонів євро спрямовується на Азовське узбережжя, підтримка Маріуполя, Бердянська, але й на Чорноморське узбережжя теж вистачить, ми теж будемо це забезпечувати, і на Дунай, ми також зможемо це зробити», - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що морській галузі України загалом завдано збитків в обсягу близько 10 мільярдів гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі наприкінці минулого року.

Джерело: УНІАН