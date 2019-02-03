Омелян розповів, скільки Україна вже втратила від російської блокади Азовського моря



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Зараз Україна має фактично вільний прохід Керченською протокою, «але він далекий до ідеального»

За даними міністра, втрати наближаються до 10 млрд грн.

Україна втратила близько 10 млрд грн доходів через блокаду Росією Азовського моря з початку агресії РФ. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«За часи воєнної агресії Росії проти України особливо постраждали порти Бердянськ та Маріуполь. Які збитки отримала морська галузь від незаконних дій північного сусіда? Це – величезна сума, цифра наближається до позначки 10 млрд гривень, якщо брати сукупно і державні підприємства, і «Адміністрацію морських портів України» і вплив на регіон», - сказав він в інтерв’ю Уніану.

«Ми завжди до цього серйозно ставилися, починаючи з будівництва Керченського мосту. Попереджали, що це буде політичний інструмент Путіна закрити Керченську протоку та відповідно акваторію Азовського моря. Після фактичної кризи в Керченській протоці, коли були обстріляні та захоплені наші судна та моряки, ми максимально проводили роз'яснювальну роботу з державами-членами антиросійської коаліції. Це мало добрий ефект, тому що не всі одразу добре розуміли природу цього конфлікту та які наслідки будуть», - повідомив урядовець.

Омелян відзначив, що українські аргументи були почути країнами Європейського Союзу. За його словами, там усвідомили, що після Азовського моря наступними будуть Чорне та Балтійське моря.

«Готуємо з нашими партнерами по антиросійській коаліції «Азовський пакет» санкцій. Цього тижня спецмісія ЄС перебуває в регіоні», - сказав він.

Міністр інфраструктури зауважив, що зараз Україна має фактично вільний прохід Керченською протокою, «але він далекий до ідеального в нашому розумінні».

«Судна не повинні на вході чи на виході очікувати по декілька годин, раніше ця позначка взагалі дорівнювала нулю. Зараз судна очікують в середньому 15 годин, а ще зовсім нещодавно це було багато діб», - повідомив Омелян.

Зазначимо, керівник програм Східної Європи і Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Майстер вважає, що Росія продовжить робити спроби прокласти сухопутний коридор в окупований нею Крим, використовуючи для цього різноманітні методи.