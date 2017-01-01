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    Порошенко привітав рішення США про надання Україні оборонної зброї

    Порошенко підтвердив: домовленість про надання Україні американської оборонної зброї є
    Президент України Петро Порошенко привітав намір США надати України летальну оборонну зброю. Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, відповідна домовленість була досягнута ним на переговорах із президентом США Дональдом Трампом. «Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна
    • Сьогодні, 18:34
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    Порошенко підтвердив: домовленість про надання Україні американської оборонної зброї є

    Президент України Петро Порошенко привітав намір США надати України летальну оборонну зброю. Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, відповідна домовленість була досягнута ним на переговорах із президентом США Дональдом Трампом.

    «Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном», - сказано у повідомленні.

    Порошенко висловив вдячність Трампу «за лідерство», а також за чітку позицію всіх американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України.

    «Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії - гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю», - відзначив президент.

    Глава держави підкреслив, що США нададуть зброю Україні виключно для оборони.

    «Американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії», - зазначив Порошенко.

    Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Гедер Науерт 22 грудня заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

    Натомість телеканал CNN та агенція Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети Javelin.

    Представники України неодноразово закликали Сполучені Штати надати зброю, зокрема, портативні протитанкові системи Javelin, які призначені для відбиття атак танків та самохідної артилерії.

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