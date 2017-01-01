Порошенко привітав рішення США про надання Україні оборонної зброї

Порошенко підтвердив: домовленість про надання Україні американської оборонної зброї є

Президент України Петро Порошенко привітав намір США надати України летальну оборонну зброю. Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, відповідна домовленість була досягнута ним на переговорах із президентом США Дональдом Трампом. «Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна



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Порошенко підтвердив: домовленість про надання Україні американської оборонної зброї є

Президент України Петро Порошенко привітав намір США надати України летальну оборонну зброю. Про він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, відповідна домовленість була досягнута ним на переговорах із президентом США Дональдом Трампом.

«Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном», - сказано у повідомленні.

Порошенко висловив вдячність Трампу «за лідерство», а також за чітку позицію всіх американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України.

«Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії - гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю», - відзначив президент.

Глава держави підкреслив, що США нададуть зброю Україні виключно для оборони.

«Американська зброя в руках українських воїнів - не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до Статті 51 Статуту ООН. Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії», - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США Гедер Науерт 22 грудня заявила, що США нададуть Україні посилене оборонне озброєння для того, щоб допомогти їй «захистити свій суверенітет і територіальну цілісність, стримати подальшу агресію». Проте вона не уточнила, про які види озброєння йдеться.

Натомість телеканал CNN та агенція Associated Press з посиланням на неназваних американських посадовців повідомляли, що серед цих озброєнь – протитанкові ракети Javelin.

Представники України неодноразово закликали Сполучені Штати надати зброю, зокрема, портативні протитанкові системи Javelin, які призначені для відбиття атак танків та самохідної артилерії.