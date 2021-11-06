Порошенко розповів, чи балотуватиметься у президенти ще раз (відео)

Порошенко ще не вирішив, чи знову балотуватиметься у президенти

Президент – це криза кар'єрного зростання, зазначив Порошенко

П'ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко ще не вирішив, чи балотуватиметься у президенти ще раз. Про це він розповів у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна».

«Про це має замислюватись український народ. У мене немає мети... Президент – це криза кар'єрного зростання. Ти вже всім був. І моя мотивація – не посади. Моя мотивація – зберегти та розвинути реформи», – сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, чи замислювався він щодо участі у президентських виборах.

Потім п'ятий президент коментував результати соціологічних опитувань і сказав, що йому приємно, що розрив між ним та нинішнім главою держави Володимиром Зеленським у рейтингах скорочується.

За словами Порошенка, це «тішить амбіції, але головна мета не в цьому». Він висловив думку, що надії, які виборці покладали на Зеленського, змінилися на розчарування, але не дав чіткої відповіді на запитання про президентські амбіції.

Ведучий ще раз запитав, чи планує Порошенко балотуватися у президенти знову.

«Це залежатиме не від мене, а від людей. Коли люди [до мене] звернуться, я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв. Сенсація», – відповів п'ятий президент, поплескавши журналіста по плечу.

До слова, телеведучий Савік Шустер під час прямого ефіру ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» з'ясував стосунки з п’ятим президентом, лідером партії «Європейська Солідарність» Петром Порошенком.