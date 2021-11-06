Шустер та Порошенко з'ясували стосунки в прямому ефірі

Шустер дав зрозуміти, що не тримає зла на Порошенка після того, як під час його президентства у 2016 році «Свобода слова» була закрита

Телеведучий Савік Шустер під час прямого ефіру ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» з'ясував стосунки з п’ятим президентом, лідером партії «Європейська Солідарність» Петром Порошенком.

Верещук на токшоу почала критикувати Порошенка через генерала Ігоря Павловського. Її промову перебив Савік Шустер, сказавши про те, що вже досить зводити рахунки.

«Досить. Ви вже звели з ним (Петром Порошенком. – ред.) рахунки», – сказав ведучий.

Верещук нагадала про конфлікт між Порошенком та Шустером. На цю репліку Шустер із усмішкою заявив, що підставляє другу щоку Порошенку.

«Я Петру Олексійовичу другу щоку підставляю. Ось вона, друга щока», – сказав Шустер. У той час Порошенко усміхнувся.

Також в етері студії Порошенко побажав Савіку Шустеру якнайскорішого виздоровлення від коронавірусу. «Вас дуже не вистачає в Україні», – промовив він.

Нагадаємо, в квітні 2016 року Київський міський центр зайнятості анулював Шустеру право на роботу в Україні на посаді генерального директора ТОВ «СавікШустерСтудія» – телевізійного продакшну, який виробляв суспільно-політичне шоу «Шустер LIVE». Рішення було прийнято на підставі нібито недостовірної довідки про несудимість.

Сам журналіст водночас заявив, що працюватиме і без дозволу. Він висловив думку, що чинна українська влада не сприймає жодної критики. Тоді президентом країни був Петро Порошенко.

Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка оприлюднили заяву, в якій назвали дії влади неправомірними і кваліфікували їх як прояви правової цензури.

В свою чергу Порошенко заявив, що як гарант Конституції захищатиме свободу слова у будь-яких проявах, і висловив на сторінці у Facebook, сподівання, що «відповідні служби у найкоротший час вичерпають інцидент з журналістом Савіком Шустером».

Нагадаємо, в грудні 2016 року повідомлялося, що телеканал Шустера з 1 січня припиняє свою діяльність.

Раніше Печерський районний суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію ведучого ток-шоу «Шустер LIVE» Савіка Шустера.

12 липня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про незаконність анулювання Київським міським центром зайнятості дозволу на працевлаштування Шустера.