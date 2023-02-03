Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни

Вранці 24 лютого минулого року два президенти – колишній та нинішній – потиснули один одному руки

Коли майже рік тому почався повномасштабний наступ Росії, колишні політичні опоненти лишили суперечки в минулому та об’єдналися заради перемоги України. Про це п’ятий президент України розповів в інтерв’ю виданню ВВС, повідомляє сайт партії «Європейська солідарність».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«24 лютого о десятій ранку, відразу після того, як російські ракети обстріляли Київ, ми з президентом Зеленським організували зустріч, потиснули руки. І я сказав, що «ми не воюємо між собою, ми солдати і ми повинні бути об’єднані навколо України». Наша єдність і єдність всього українського народу, єдність всього світу з Україною була одним із ключових факторів того, як ми можемо зупинити російські війська. Це і зараз є ключовим фактором – і не тільки для нашої перемоги», – сказав Петро Порошенко.

Він розповів ВВС про минулорічне переслідування, яке ведуча телеканалу назвала політично вмотивованим та таким, що порушує питання про довіру до української системи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Агент Росії, який зараз перебуває під санкціями, який зараз втік до росії, який працював в адміністрації президента і працював на Росію, розпочав це розслідування. Він зараз в Росії, і він зараз проти України. А що я роблю зі своєю командою протягом цього року? Ми забезпечуємо наші Збройні Сили», – констатував Порошенко.

П’ятий президент України має оптимістичний погляд на європейське майбутнє – тему, яка на тлі нинішнього євроінтеграційного тижня виглядає доволі актуальною. «Без сумніву, тому що Україна зараз захищає Європу, бореться за свободу, бореться за демократію. Я пишаюся тим, що я як президент України у 2014 році мав честь підписати Угоду про асоціацію. І сьогоднішній Саміт відбувається в рамках Угоди про асоціацію, про поглиблену та всеосяжну угоду про вільну торгівлю і безвізовий режим. А нашу заяву про вступ ми підписали кров’ю українських вояків, кров’ю українських жертв», – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент закликав західних партнерів посилити санкції проти Росії і дати Україні необхідне для перемоги озброєння. «Ключ від миру не у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі чи Києві. Ключ від миру в руці путіна у москві, і ми повинні бути рішучими та єдиними, щоб реалізувати п’ять пунктів. Пункт номер один – це зброя. Обов’язково повинні бути танки, обов’язково F16 і багато іншого. Друге – це санкції. У путіна не повинно бути грошей на фінансування війни. Третє – це справедливість і відповідальність путіна. Четверте – фінансова допомога Україні. І п’яте, і без цього нічого не буде, ми повинні мати членство в ЄС, запрошення України бути членом НАТО», – підкреслив Порошенко.