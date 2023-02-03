Зеленський підбив підсумки саміту Україна-ЄС (відео)

Президент анонсував нові санкції РНБО

Україна має доволі конкретні домовленості з партнерами про те, як стати ще ближчою із Європейським Союзом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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«Цей ранок в Україні, як і багато інших, почався з повітряної тривоги. Цей день, як і багато інших, минув у надзвичайно жорстоких боях на фронті. Але все одно цього вечора можна сказати, що Україна йде до своєї мети. Ми зберегли українську свободу. Ми захищаємо цінності України. І ми досягнемо цілей нашої держави. Європейських цілей нашої держави. Сьогодні дуже відчувалась упевненість у цьому під час саміту. Ми говорили і говоримо вже як учасники європейської спільноти. І працюємо, щоб зафіксувати це де-юре», – розпочав президент.

Зеленський повідомив, що після саміту є розуміння того, що почати переговори про членство України у Євросоюзі можна цього року. Також наголошується, що партнери дійшли домовленості, що треба неодмінно посилювати підтримку України та санкційний тиск на Росію.

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Україна також обговорила з ЄС десятий санкційний пакет, фінансову співпрацю та відновлення інфраструктури.

Очільник України подякував Єврокомісії за рішення про мільярд євро, який буде спрямований на Fast Recovery Plan.

«Готуємо більшу інтеграцію України до внутрішнього ринку ЄС – це більші доходи українських компаній, більше виробництво та робочі місця в нашій країні, це доходи державного й місцевих бюджетів. Тобто це те, що робить Україну реально міцнішою. І для мене дуже важливо, що є конкретика і щодо таких напрямів, як, наприклад, заміна системи дитячих інтернатів у нашій країні на іншу систему. Більш цивілізовану та дружню до дітей, які, на жаль, не мають батьківського піклування», – зазначив він.

Крім того, президент анонсував реформу щодо виховання дітей у дитячих будинках сімейного типу. Буде створений відповідний офіс, який відповідатиме за цю реформу. І вже окреслені попередні домовленості щодо цієї реформи.

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«Я вже звітував про різні домовленості щодо нашої формули миру. Це конкретні десять пунктів, реалізація яких точно дасть змогу відновити нашу територіальну цілісність і безпеку не лише України, а й усієї Європи та міжнародний правопорядок. Тобто відновити все те, що руйнує агресія Росії. Сьогодні Європейський Союз офіційно підтримав українську формулу миру. Це зафіксовано у підсумковій заяві саміту. І ми домовилися про конкретну допомогу з боку ЄС у реалізації нашої формули миру. Це вагомий дипломатичний здобуток. І ми робимо все, щоб агресія Росії стала самовбивчою для неї», – додав президент.

Глава держави проінформував про ситуацію на фронті, яка залишається дуже тяжкою, особливо на Донецькому напрямку.

«Я дякую всім нашим воїнам, які витримують жорсткий тиск окупантів, які чітко й повно виконують завдання із захисту наших позицій. І які навіть у таких тяжких умовах, як на передовій зараз, дають Україні хороші новини. Зокрема, дякую 10-й гірській штурмовій бригаді за успішні контрнаступальні дії на Донеччині! Дякую бійцям 54-ї окремої механізованої бригади – за хоробрість і справжню українську стійкість у боях за Донбас! 81-ша окрема аеромобільна бригада та 66-та окрема механізована бригада – я дякую вам, хлопці, за захист Луганщини та сталеву міцність! І окремо хочу відзначити наших нацгвардійців – 3-тю бригаду оперативного призначення Нацгвардії. Хлопців, які успішно «мінусують» ворожу авіацію на Донеччині. Дякую вам», – додав Зеленський.

Сьогодні український президент провів розмову з міністром оборони Польщі – він разом з іншими партнерами та міністром оборони України взяв участь у вже третій зустрічі держав – учасниць нашої танкової коаліції.

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«І сьогодні ж Сполучені Штати Америки оголосили про черговий великий пакет оборонної підтримки для нашої держави. Я дякую Президенту Байдену, усім друзям свободи в Конгресі й кожному американцю за цю відчутну підтримку! Тепер разом маємо працювати над максимально швидким постачанням цієї допомоги в Україну», – сказав Зеленький.

Також анонсовано чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони нашої держави щодо тих, хто працює на російську агресію. Зазначається, що відповідні укази про введення в дію рішень РНБО вже підготовлені.

Нагадаємо, триває 345-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.