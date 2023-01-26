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Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається
скріншот

Секретар РНБО порадив звикати чути українську мову

Поява президента України Володимира Зеленського в ефірі російських телеканалів у Криму та Бєлгородській області не була одноразовою акцією. Подібні епізоди повторюватимуться й надалі, запевнив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

«Не лише на Бєлгородщині – набагато більше покриття. Я хочу сказати, хай звикають чути рідну українську мову. Щодо тимчасово окупованих територій, це буде постійно. Щодо територій, де українська звучала свого часу, – це Бєлгородська, Курська області та багато інших територій. Нехай звикають, що вони чутимуть її постійно», – сказав Данілов.

Він додав, що «не лише їм на нашій території через своїх агентів впливу тут щось розповідати».

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, відеозвернення Володимира Зеленського з’явилося в телеефірі Бєлгородській області Росії, а також у Краснодарському краї, окупованому Криму та Севастополі.

Звернення транслювалося замість звичайної програми російських телеканалів, таких як СТС та ТНТ. Звернення звучало українською, без перекладу на російську та без субтитрів. Сигнал періодично зникав та відновлювався.

Теги: мова телебачення Олексій Данілов Володимир Зеленський

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