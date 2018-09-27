Порошенко в ООН пояснив, як збирається приборкати РФ



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Росія має нарешті відчути силу міжнародного права, заявив Порошенко

Україна завжди ставила на перше місце правові та дипломатичні шляхи врегулювання конфліктів з Росією.

Про це заявив президент Петро Порошенко у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку.

«Ми як ніколи налаштовані й надалі захищати кожний клаптик нашої землі від агресора. Крім того, ми продовжимо розглядати всі наявні можливості мирного вирішення конфлікту та відновлення територіальної цілісності України. Дозвольте мені наголосити, що Україна завжди ставила на перше місце правові та дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту», — заявив Порошенко.

Він додав, що пріоритетними для України є багатосторонні механізми – тому держава звернулася за підтримкою до ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших міжнародних організацій, форумів та форматів.

«Ми будемо дотримуватися цього підходу й надалі. Москва має відчути силу міжнародного права. Ми ініціювали низку справ проти російської сторони в міжнародних судах. У деяких з них вже досягнуто значних результатів. Зокрема, на початку 2017 року Міжнародний суд ООН наказав Росії скасувати заборону діяльності Меджлісу – представницького органу кримських татар в окупованому Криму», — зазначив президент України.

П: Москва має відчути силу міжнародного права.

Ми ініціювали низку справ проти російської сторони в міжнародних судах. У деяких з них вже досягнуто значних результатів. pic.twitter.com/dqjsJQAAmW — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 вересня 2018 р.

Порошенко підкреслив, що Росія продовжує ігнорувати таку ухвалу, нехтуючи не лише своїми міжнародними зобов’язаннями, а й демонструючи зневагу до самого Суду.

«Ще один важливий елемент нашої справи в Міжнародному суді – це збиття у 2014 році літака МН17 та причетність Росії до цієї трагедії. Важливо, що Австралія та Нідерланди нещодавно приєдналися до зусиль України притягнути Росію до відповідальності за цей злочин. Міжнародна спільнота вже вкотре закликає Росію визнати свою відповідальність та припинити деструктивні дії як в Україні, так й деінде. Ми знаємо, що правовий шлях є найбільш тривалим, але впевнені, що зрештою він дозволить нам добитися правосуддя», — резюмував український лідер.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.

Порошенко в ООН розповів про причини агресії РФ проти України.