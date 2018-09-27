Порошенко в ООН закликав зупинити окупацію Росією Азовського моря



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Росія почала систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку

Росія перейшла до активної фази «окупації» Азовського моря. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

«Кремль не має наміру зупинятися. Після окупації Криму його мішенню сьогодні є окупація Азовського моря», - заявив український лідер.

Він пояснив, що агресивні дії РФ стали більш активними після побудови мосту між російською територією та окупованим Кримом. «Незаконно побудувавши міст через Керченську протоку, Росія почала систематично порушувати свободу міжнародної навігації через Керченську протоку як для українських, так і для іноземних суден», - заявив Порошенко.

«Такі грубі порушення мають бути припинені як незаконні, у тому числі в рамках Конвенції ООН з морського права. Вони мають отримати рішучу відповідь, включаючи посилення санкційної політики та інші цілеспрямовані заходи», - наголосив український президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко виступив з промовою на сесії Генасамблеї ООН, яка традиційно відбувається у Нью-Йорку.

Порошенко в ООН розповів про причини агресії РФ проти України.