Порошенко везе великий вантаж на фронт

У бригади передають партію генераторів, хімічні грілки, вантажівки та багато іншого

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа громад» підготував черговий великий вантаж для ЗСУ. За словами п’ятого президента, за кілька годин ці «скарби» відправляються на східний фронт.

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«Вирушаємо через декілька годин на Схід. Це наш подарунок 77-й бригаді. Десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це повнопривідні, артилерійські ДАФи», – показує Порошенко.

«Це – спеціальний КУНГ для 15-ої бригади артилерійської розвідки, яка працює по всій лінії фронту. З нього запускаються оперативно – тактичні безпілотники Poseidon», – зазначає п’ятий президент. Він також показав обладнання, яке буде встановлене у штабі однієї з бригад. «Скарби, так скарби. Це дуже велика панель, система спостереження – така сама, яку встановлював Гліб Бабіч у 10-й Гірсько-штурмовій бригаді. Зараз, Глібе, ми продовжуємо твою справу», – говорить Порошенко.

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Також військовим везуть хімічні грілки, які зараз вкрай потрібні на передовій. «На фронті зимно, і ми були одними з перших, хто привезли хімічні підігрівачі для рук і для ніг. Це йде зараз в бригади для того, щоб нашим хлопцям було тепліше», – пояснює Порошенко.

У бригади також передають партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб. «Генератори закуплені нами з «Рошеном» заздалегідь, по конкурентній ціні, сьогодні також йдуть у бригади. І «Старлінки», які користуються шаленим попитом», – зазначає Порошенко.

Спецпризначенцям на Схід везуть прально-сушильні машини. Також для автомобілів, які працюють на фронті, доставлять нові шини: «в них перевзуваються буси, пікапи, які волонтери завезли в Збройні Сили. Зараз, коли складні погодні умови, ці шини забезпечують рух ваших машин і є зараз одним із найбільших дефіцитів», – пояснює Порошенко.

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«І 25-ка тут також має свою частину скарбів. 25-ка, яка б’ється в Луганській області, це район Кремінної. Весь цей скарб через півтори години вирушає на Схід. Весь цей скарб, який ми з вами зібрали, працює на захист української держави, працює на наш контрнаступ», – зазначає Порошенко. Він подякував волонтерам, які вже майже рік не втомлюються підтримувати ЗСУ.

«За одну поїздку тут і 43-я артилерійська, і 77-а десантна, і 25-та десантна, і 15-а артилерійської розвідки, і 3-й полк спецназу. І це все – лише один день нашої з вами роботи. За цю роботу кожному з вас я дуже дякую. Але найбільша подяка – Збройним Силам України», – наголошує Порошенко.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія «Рошен» спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО «Справа громад» і ГО «Res_Publika. Брати по Зброї», сягнула 2 млрд 100 млн грн.