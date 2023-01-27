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Порошенко везе великий вантаж на фронт

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко везе великий вантаж на фронт
Військові отримають багато корисних речей
фото: Європейська солідарність

У бригади передають партію генераторів, хімічні грілки, вантажівки та багато іншого

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа громад» підготував черговий великий вантаж для ЗСУ. За словами п’ятого президента, за кілька годин ці «скарби» відправляються на східний фронт.

«Вирушаємо через декілька годин на Схід. Це наш подарунок 77-й бригаді. Десантники, які зараз ведуть бої в Бахмуті. Це повнопривідні, артилерійські ДАФи», – показує Порошенко.

«Це – спеціальний КУНГ для 15-ої бригади артилерійської розвідки, яка працює по всій лінії фронту. З нього запускаються оперативно – тактичні безпілотники Poseidon», – зазначає п’ятий президент. Він також показав обладнання, яке буде встановлене у штабі однієї з бригад. «Скарби, так скарби. Це дуже велика панель, система спостереження – така сама, яку встановлював Гліб Бабіч у 10-й Гірсько-штурмовій бригаді. Зараз, Глібе, ми продовжуємо твою справу», – говорить Порошенко.

Також військовим везуть хімічні грілки, які зараз вкрай потрібні на передовій. «На фронті зимно, і ми були одними з перших, хто привезли хімічні підігрівачі для рук і для ніг. Це йде зараз в бригади для того, щоб нашим хлопцям було тепліше», – пояснює Порошенко.

У бригади також передають партію генераторів, найпотужніші здатні забезпечувати струмом весь штаб. «Генератори закуплені нами з «Рошеном» заздалегідь, по конкурентній ціні, сьогодні також йдуть у бригади. І «Старлінки», які користуються шаленим попитом», – зазначає Порошенко.

Спецпризначенцям на Схід везуть прально-сушильні машини. Також для автомобілів, які працюють на фронті, доставлять нові шини: «в них перевзуваються буси, пікапи, які волонтери завезли в Збройні Сили. Зараз, коли складні погодні умови, ці шини забезпечують рух ваших машин і є зараз одним із найбільших дефіцитів», – пояснює Порошенко.

«І 25-ка тут також має свою частину скарбів. 25-ка, яка б’ється в Луганській області, це район Кремінної. Весь цей скарб через півтори години вирушає на Схід. Весь цей скарб, який ми з вами зібрали, працює на захист української держави, працює на наш контрнаступ», – зазначає Порошенко. Він подякував волонтерам, які вже майже рік не втомлюються підтримувати ЗСУ.

«За одну поїздку тут і 43-я артилерійська, і 77-а десантна, і 25-та десантна, і 15-а артилерійської розвідки, і 3-й полк спецназу. І це все – лише один день нашої з вами роботи. За цю роботу кожному з вас я дуже дякую. Але найбільша подяка – Збройним Силам України», – наголошує Порошенко.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Фонд Порошенка і компанія «Рошен» спрямували на підтримку ЗСУ 1 млрд 710 млн грн. Сума допомоги, надана разом з волонтерами ГО «Справа громад» і ГО «Res_Publika. Брати по Зброї», сягнула 2 млрд 100 млн грн.

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність Рошен машини президент пікапи фронт 24 лютого подарунок контрнаступ

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