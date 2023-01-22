«Продовольчий» скандал у Міноборони. Партія Порошенка пропонує рішення

Згідно з інформацією журналістів, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень

«Європейська Солідарність» вимагатиме повернути систему «Прозоро» для закупівель для ЗСУ

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook закликала відновити парламентський контроль за діяльністю Уряду і створити ТСК щодо закупівель в армії.

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«Очевидно, антикорупційним органам варто припинити імітацію бурхливої діяльності і боротьбу з помилками в деклараціяях та з преміями і зайнятися безпосередніми обов’язками – боротьбою з топ корупцією і зловживаннями під час війни, з мародерством на закупівлях для ЗСУ і крадіжкою гуманітарки», – пише Геращенко.

Вона зазначила, що щодня її колеги отримують сигнали SOS з під Бахмута, Донеччини і Луганщини, Харківщини, Херсонщини.

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«Підшефні бригади і батальйони просять дрони, пікапи, броньовані машини, буржуйки, навіть форму і якісні берці, а не ті, що промокають і розповзаються в траншеях», – констатує народна депутатка.

«Й поки країна продовжує донатити на ЗСУ, хтось наживається на війні, закуповуючи найнеобхідніше для Арміі за ціною, вдвічі – втричі завищеною від ринкової. Це не просто аморально, це злочин, який не піддається жодному прощенню», – обурилась Ірина Геращенко.

«Країна платить найвищу ціну за незалежність, щодня ми несемо важкі втрати на фронті. В цей час в нас мільярди йдуть на марафон, де розповідають про победобесіє і повна безконтрольність в держзакупівлях. Будь – яке слово про необхідність парламентського контролю над державним бюджетом і технічною допомогою партнерів, спричиняє справжню істерику влади. Але так далі просто не може продовжуватися», – переконана Геращенко.

Вона наголосила, що «Європейська Солідарність» вимагатиме повернення години запитань для уряду і повної підзвітності Кабміну парламенту, повернення системи «Прозоро» для закупівель для ЗСУ і створення парламентської ТСК щодо розслідування закупівель для армії в 2022 році.

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Нагадаємо, журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.