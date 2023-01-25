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«А тепер винищувачі!». Порошенко закликав союзників не зупинятися на танках

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«А тепер винищувачі!». Порошенко закликав союзників не зупинятися на танках
Винищувачі F16 можуть кардинально змін хід бойових дій
фото з відкритих джерел

Експрезидент: «Спочатку західні держави говорили, що допоможуть Україні «вижити». Тепер уже ні, ми повинні перемогти!»

Рішення західних партнерів надати Україні танки вкрай важливе, але ЗСУ потрібні також реактивні винищувачі. Про це заявив колишній президент України Петро Порошенко в ефірі Euronews.

За словами п’ятого президента, уже зараз союзники мають розпочати підготовку українських пілотів, щоб вони якомога швидше могли освоїти натівські літаки. 

«Я думаю, що постачання танків покращить ситуацію, безумовно, це залежить від кількості танків, тому що буде це танкова рота або кілька танкових бригад – це різні речі. Але якщо ви говорите про зміну гри, то якби постачання відбувалося пів року тому, коли Росія була слабшою, безперечно, разом із БТР, разом із ППО, це змінило б ситуацію. Зараз Росія забезпечила мобілізацію, перекинула на передову значну кількість військ і танків», – зауважив Петро Порошенко.

Колишній глава держави розповів, що Україні потрібні ударні гелікоптери та ракети великої дальності, щоб досягати матеріально-технічних баз і російських командних центрів, а також наголосив на потребі України у винищувачах для оборони. До того ж це все ми повинні отримати зараз, перш ніж агресор спробує свій великий весняний наступ.

«Насправді «змінити правила гри» можуть реактивні винищувачі. Треба негайно запускати програми підготовки українських пілотів і готуватися до доставки їх в Україну. До речі, це не наступальна зброя. Реактивні винищувачі захистять Україну, українське небо від росіян і зупинять російське панування в українському повітрі», – сказав Петро Порошенко.

Крім того, Україні неодмінно потрібно перемогти й цьому своєю допомогою можуть посприяти союзники.

«Спочатку західні держави говорили, що допоможуть Україні «вижити». Тепер уже ні, ми повинні перемогти. Але для цього нам потрібно зміцнювати українські Збройні сили», – наголосив Петро Порошенко. 

Він також переконаний, що Україна повинна отримати повноправне членство в НАТО. Незважаючи на те, що перемога у війні сьогодні залишається головним пріоритетом для України, вступ до НАТО є вкрай важливим.

«Без повноправного членства України в НАТО неможливо було б мати стабільну безпекову ситуацію. Якби Україна стала членом НАТО в 2008 році, війна, ймовірно, зараз би не точилася», – додав експрезидент.

Порошенко підкреслив, що кожного громадянина НАТО та Європейського Союзу зараз захищає не стільки 5 стаття НАТО, скільки ЗСУ під синьо-жовтим прапором.

Він також привітав рішення Німеччини та інших союзників передати Україні танки Leopard коротким емоційним повідомленням з Брюсселя.

«Берлін, Варшава, Мадрид, Вільнюс, Брюссель, дякую за танки. Дякую мільйонам українців за тиск. Продовжимо його. Тепер літаки F16», – написав Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. На першому етапі країна надасть роту з 14 бойових машин зі складу Бундесверу.

Раніше повідомлялося, що до постачання танків Leopard Україні може долучитися Іспанія, а також Португалія.

Крім того, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розглядає можливість викупу 18 бойових танків Leopard 2, які належать Німеччині, аби поставити в Україну. 

До слова, Порошенко на зустрічі з генсеком НАТО закликав пришвидшити розгляд заявки України на членство.

Читайте також: Німеччина передає танки Leopard 2 Україні: деталі та терміни
Теги: Петро Порошенко винищувач

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