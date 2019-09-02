Порошенко зустрівся з президентом Світового конгресу українців



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Петро Порошенко та Євген Чолій Фото: eurosolidarity

Експрезидент України розповів Чолію, що перші законодавчі ініціативи нової влади викликають занепокоєння

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко зустрівся з головою Міжнародної місії Світового конгресу українців зі спостереження за виборами 2019 року в Україні Євгеном Чолієм.

Про це йдеться на сайті «Європейської Солідарності».

Порошенко наголосив, що спроби зняття санкцій з Росії та повернення її до провідних міжнародних об’єднань є неприпустимими і можливі лише за умови відновлення територіальної цілісності України.

«Зараз питання стоять не менш гостро, все ще потрібно протистояти дезінформації, кампанії фейкових новин, тримати дуже високо українське питання на порядку денному світу, Великої сімки, НАТО і в умовах, коли абсолютно несподівано для мене постало питання повернення Росії до Великої вісімки та щодо пом’якшення чи взагалі зняття санкцій на продовження того процесу, який відбувся в ПАРЄ, де Росію повернули без виконання будь-яких умов.

Переговори, які відбуваються, мають точно забезпечити відновлення суверенітету, а не капітуляцію, не розшматування, оскільки Україна – це унітарна держава. Ми не можемо торгувати ні в питаннях національної безпеки, ні в питаннях мови, ні в питаннях національної гордості, ні в питаннях зниження обороноздатності, ні в питаннях нападу на нашу церкви», – зазначив Порошенко.

Він висловив стурбованість першими кроками, які реалізовує нова влада, адже вони протирічать руху України до європейських стандартів та цінностей.

«Перші законодавчі ініціативи викликають занепокоєння і в частині порушення захисту конституційних прав і свобод громадян, і в частині відходу від тих демократичних напрацювань, які були зроблені за п’ять років, і в одноосібному підпорядкуванні силових і антикорупційних органів, руйнації незалежності прокуратури, позиції щодо скасування судової реформи. Безумовно, що в даному випадку ми маємо точно захистити і продовжити рух до європейської моделі, а не повертатися до візантійської кремлівської моделі авторитарної влади», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко зазначив, що під час кожного його закордонного візиту в програмі обов’язково була зустріч з українською діаспорою і був встановлений унікальний формат діалогу, який забезпечував ефективну координацію заходів щодо проведення реформ і захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності держави.

«Головне, щоб ми зберегли позицію, що Україна є, і вона не перетворилася на позицію Україна була», – додав Порошенко

У свою чергу президент Світового конгресу українців Євген Чолій зазначив, що демократичність передачі влади під час президентських і парламентських виборів продемонструвала цивілізаційну різницю між Україною та Росією.

«Коли всі міжнародні місії заявили, що і президентські, і парламентські вибори в Україні були історично найкращими, демократичними і Ви, пане президенте, до того багато доклали зусиль. Фактично передача влади була основним моментом, на який звернули увагу міжнародні кола і показали, що Україна дійсно тут відмежовується від Росії. Ці вибори показали, що Україна є європейською, демократичною, цивілізованою державою, що не можна сказати в жодному випадку про РФ», – наголосив Чолій.

Нагадаємо, Порошенко в Римі розповів про роль церкви для перемоги України.