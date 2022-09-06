Призначення Трасс: Посол у Британії розповів про потужний сигнал Росії

Британія – це одна з тих країн, які обіцяли захистити Україну, якщо ми позбудемось ядерної зброї, зазначив Пристайко

Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.

«Ліз Трасс сказала про те, що вона не зупиниться перед застосуванням ядерної зброї. І я впевнений, що це правильна заява, хоча і доволі ризикована. Бо це – не те, що б хотіли чути багато миротворців у всьому світі, але вона розставила всі крапки на «і». Росія отримала потужний сигнал, який вона мала отримати. Ліз Трасс чудово все розуміє і до неї звертався наш міністр Дмитро Кулеба, бо Британія – це одна з тих країн, які обіцяли захистити Україну, якщо ми позбудемось ядерної зброї. І британці – це чудово усвідомлюють. Цей сигнал – це нагадування Росії про те, що Британія дотримається своєї обіцянки», – сказав Пристайко.