Представник України в ООН оцінив практичну користь «Будапештського меморандуму»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Будапештський меморандум» є дуже важливим документом – Кислиця

Сергій Кислиця не вірить, що гаранти українського суверенітету здатні виконати свої зобов’язання, але…

Будапештський меморандум дуже важливий, це документ, який дає Україні моральне і політичне право вимагати від його сторін, щоби вони все ж таки дотримувалися своїх зобов’язань, вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Цей меморандум є також нам уроком на майбутнє: коли ми сідатимемо за стіл переговорів і укладатимемо епохальні для життя країни угоди, ми чітко маємо розуміли, чи підписанти будуть виконувати свої зобов’язання. І про Будапештський меморандум треба постійно нагадувати. Його не можна просто в шредер пустити, проти чого була би не проти РФ», – наголосив дипломат.

На його думку, партнери України по Меморандуму мали б діяти, однак найближчим часом на прийняття суттєвих рішень згідно з документом сподіватися не варто. На думку дипломата, окрім цих партнерів, в нас є ще й інші – колеги по роботі в Радбезі ООН. «У Радбезі у нас є значна кількість країн, які мають високий рівень відповідальності. Це передусім США, Великобританія, Німеччина, Франція, Бельгія, Естонія і ще низка країн. В результаті у нас є такий пул країн, голосів яких нам достатньо, у тому числі для процедурних голосувань – для прийняття рішень, коли визначається, чи буде розглядатися певне питання чи ні. В принципі і в майбутньому складі Радбезу, який починає працювати з 1 січня 2021 року, у нас є гідна заміна тим країнам, які відійдуть. Замість Бельгії і Німеччини приходять Ірландія і Норвегія», – повідомив Кислиця.

Як раніше повідомляв «Главком», у середу, 5 липня, Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на окупованих територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії. Про це повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко. Дипломат нагадав, що 7 серпня виповнилися 12-ті роковини початку російської збройної агресії проти Грузії. Тож у Радбезі ООН закликали Кремль виконати зобов'язання. Угода, зокрема, передбачає відведення російських військ на позиції, на яких вони розташовувалися до початку бойових дій.