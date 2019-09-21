Прем'єр Олексій Гончарук освідчився в коханні (фото)



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Прем'єрміністр України Олексій Гончарук

Гончарук вирішив показати свою любов до «цієї країни»

Прем'єрміністр України Олексій Гончарук зробив нічне селфі на балконі свого робочого кабінету та підписав світлину «Люблю цю країну!».

Відповідний пост Гончарук опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Люблю цю країну! Все тільки починається і все буде добре. Не перемикайтесь», - написав Гончарук.

Варто зазначити, що фото було зроблене близько опівночі.

До слова, прем'єрміністр України Олексій Гончарук підписав розпорядження про проведення перевірки стану виконавської дисципліни у Київській міській державній адміністрації і окремих районних адміністраціях Києва.