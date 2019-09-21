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    Гончарук призначив перевірку «виконавської дисципліни» в КМДА

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    Київська міська державна адміністрація - Гончарук призначив перевірку «виконавської дисципліни» в КМДА
    Київська міська державна адміністрація

    Перевірка повинна відбутися в період з 25 вересня по 8 жовтня 2019 року

    У Київській міській державній адміністрації і окремих районних адміністраціях Києва проведуть перевірку стану виконавської дисципліни.

    Відповідне розпорядження підписав прем'єрміністр України Олексій Гончарук, яке є в розпорядженні LB.ua.

    Згідно з документом, міністрам доручили підготувати список членів робочої групи та пропозиції до плану перевірки.

    Перевірка повинна відбутися в період з 25 вересня по 8 жовтня 2019 року.

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    Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    Як повідомлялося, депутат від «Слуги народу»  і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

    Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

    Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

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