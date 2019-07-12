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    Політика

    Президент Естонії призначила нового посла в Україні

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    Новий посол Естонії в Україні&nbsp;Каймо Кууска - Президент Естонії призначила нового посла в Україні
    Новий посол Естонії в Україні Каймо Кууска

    Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска

    Президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила новим послом в Україні Каймо Кууска.

    Про це повідомляє ERR з посиланням на сайт канцелярії президента країни.

    «Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, нинішнього посла Герта Антсу, яка пропрацювала на посаді з 2016 року, президент відкликала.

    Нагадаємо, новим представником ЄС в Україні став естонський дипломат.

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