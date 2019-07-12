Президент Естонії призначила нового посла в Україні
Новий посол Естонії в Україні Каймо Кууска
Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска
Президент Естонії Керсті Кальюлайд призначила новим послом в Україні Каймо Кууска.
Про це повідомляє ERR з посиланням на сайт канцелярії президента країни.
«Президент Керсті Кальюлайд призначила новим послом Естонії в Україні Каймо Кууска», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, нинішнього посла Герта Антсу, яка пропрацювала на посаді з 2016 року, президент відкликала.
Нагадаємо, новим представником ЄС в Україні став естонський дипломат.