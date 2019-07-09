Новим представником ЄС в Україні став естонський дипломат

Народився 12 червня 1967 року в Таллінні. У 1985 році закінчив 4-ту Талліннську середню школу, а у 1993 році — історичний факультет Тартуського університету.

У 1993—1994 рр. — працював виконавчим директором Національного музею Естонії, згодом консультантом Міністерства оборони Естонії.

У 1994—1996 рр. — відповідав за зовнішні зв'язки Патріотичної партії, потім до 1999 року очолював департамент зовнішніх зв'язків Управління Рійгікогу, а в 1999—2001 роках очолював Управління прем'єр-міністра Март Лаар.

З 2001 року на дипломатичній роботі в МЗС Естонії.

У 2001—2005 рр. — Надзвичайний і Повноважний Посол Естонії у Фінляндії.

У 2005—2008 рр. — Генеральний секретар Міністерства закордонних справ Естонії.

У 2009—2010 рр. — працював в офісі Європейського комісара з розширення Оллі Рен.

З серпня 2010 року в команді радників президента Комісії Жозе Мануеля Баррозу.

У 2011—2016 рр. — постійний представник Естонії в Європейському Союзі. Під час головування Естонії в Раді Європи Маасікас був призначений Спеціальним представником Естонії до Європейського Союзу. Його роль полягає в тому, щоб представляти Естонію на пленарних засіданнях Європейського парламенту, захищаючи спільні позиції Ради ЄС.

У 2016—2019 рр. — заступник міністра закордонних справ Естонії з європейських питань. Особистий підпис Матті Маасікаса стоїть під одним із важливих для України документів: у 2017 році, під час головування Естонії в Раді ЄС, він як представник головування підписав рішення про надання Україні торговельних преференцій.

З вересня 2019 року очолить представництво Європейського Союзу в Україні, змінивши на цій посаді Хюга Мінгареллі