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    Політика

    Президент Латвії про курс України в ЄС і НАТО: Ми чекаємо на вас

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    Президент Латвії про курс України в ЄС і НАТО: Ми чекаємо на вас

    Президент Латвії зазначив, що українцям ще доведеться зробити багато на шляху до членства

    Латвія підтримує і буде підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО і ті реформи, які здійснює для цього уряд України.

    Про це заявив президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві.

    «Латвія підтримує і буде підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Ми чекаємо на вас, але вам доведеться провести ще багато реформ», - сказав Вейоніс.

    Він додав, що, на його думку, Угода про асоціацію з ЄС і безвізовий режим є дуже потужними інструментами просування і поглиблення не тільки двосторонніх відносин між Україною та Латвією, а також з іншими друзями України в Європі.

    «Латвія повністю підтримує ваш уряд і парламент на шляху реформування країни, оскільки, я вважаю, що ці реформи важливі не тільки для політиків, а для українського народу», - акцентував Вейоніс.

    Він відзначив, що Україна і Латвія мають прекрасні двосторонні відносини, ведуть дуже конструктивний політичний діалог і співпрацюють у багатьох сферах.

    Нагадаємо, президент Словацької Республіки Андрій Кіска запевнив, що Україну чекають і в Європейському Союзі, і в НАТО та уважно стежать за необхідними для цього реформами в нашій країні.

    Джерело: Укрінформ

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