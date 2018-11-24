Президент Латвії про курс України в ЄС і НАТО: Ми чекаємо на вас
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Президент Латвії зазначив, що українцям ще доведеться зробити багато на шляху до членства
Латвія підтримує і буде підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО і ті реформи, які здійснює для цього уряд України.
Про це заявив президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс на спільному брифінгу з президентом України Петром Порошенком у Києві.
«Латвія підтримує і буде підтримувати Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Ми чекаємо на вас, але вам доведеться провести ще багато реформ», - сказав Вейоніс.
Він додав, що, на його думку, Угода про асоціацію з ЄС і безвізовий режим є дуже потужними інструментами просування і поглиблення не тільки двосторонніх відносин між Україною та Латвією, а також з іншими друзями України в Європі.
«Латвія повністю підтримує ваш уряд і парламент на шляху реформування країни, оскільки, я вважаю, що ці реформи важливі не тільки для політиків, а для українського народу», - акцентував Вейоніс.
Він відзначив, що Україна і Латвія мають прекрасні двосторонні відносини, ведуть дуже конструктивний політичний діалог і співпрацюють у багатьох сферах.
Нагадаємо, президент Словацької Республіки Андрій Кіска запевнив, що Україну чекають і в Європейському Союзі, і в НАТО та уважно стежать за необхідними для цього реформами в нашій країні.
Джерело: Укрінформ