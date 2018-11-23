Президент Словаччини запевняє, що Україну чекають і в ЄС, і в НАТО



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За словами президента Словаччини, процес реформ іноді болісний, але дуже важливо роз'яснити всім українським громадянам їх необхідність

«Я бачу завдання Словаччини говорити про те, що ми в Європейському Союзі, в НАТО чекаємо, що Україна буде частиною нашої Європи», - сказав Кіска

Президент Словацької Республіки Андрій Кіска запевнив, що Україну чекають і в Європейському Союзі, і в НАТО та уважно стежать за необхідними для цього реформами в нашій країні. Про це він заявив на спільному брифінгу з Президентом України Петром Порошенком. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Я бачу завдання Словаччини, як доброго сусіда, говорити і наголошувати на тому, що ми в Європейському Союзі, в НАТО всі чекаємо, що Україна буде частиною, буде складовою нашої (об'єднаної - ред.) Європи», - сказав Кіска.

За його словами, процес реформ, що необхідно здійснити на шляху до членства України в цих міжнародних об'єднаннях, є складним, іноді болісний, але дуже важливо роз'яснити всім українським громадянам їх необхідність.

У цьому контексті він зазначив, що участь у європейському проекті забезпечила значний прогрес Словаччині, що по-дружньому спостерігає за поступом України на цьому шляху.

Кіска наголосив, що за останні чотири роки в Україні було зроблено набагато більше, ніж за попередні десятки, що попри складності, зумовлені російською агресією, реформи все ж таки проводяться, і Україна рухається вперед в напрямку Європейського Союзу.

«На кожному саміті в Євросоюзі я нагадую про те, що треба не забувати про Україну, про те, як багато вона робить, про реформи і про те, як ми бачимо майбутнє України», - запевнив президент Словаччини.