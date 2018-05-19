Реформи: Порошенко розповів, чого він не дозволить

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Порошенко заявив, що Україна потребує єдності для повернення у Європу

Президент України Петро Порошенко налаштований зберегти темпи євроатлантичного поступу України.

«Ми будемо рішуче продовжувати наступ в реформах. Я не дозволю зупинити темпи реформ», - наголосив голова під час виступу на зустрічі з активом Хмельницької області, інформує Банкова.

«Я впевнений в тому, що коли ми об’єднані все у нас буде добре – і в Європу повернемося, і в НАТО вступимо. Причому двері відкриті ще з 2008 року. Нам потрібно зробити внутрішню роботу», - підкреслив Порошенко.

Він зазначив, що парламент підтримав у першому читанні ініційований ним законопроект про національну безпеку: «Дуже сподіваюсь, що у червні на саміт НАТО ми зможемо представити уже проголосований і підписаний закон».

Глава держави зазначив, що сьогодні в Україні відзначають День Європи. За його словами, раніше це святкування було лише пустою формальністю і держава не вживала жодних кроків для того, щоб врешті решт зруйнувати зв’язки України з Радянським Союзом і з Російською імперією і повернутися до родини європейських народів.

«Лише за останні чотири роки, з перших днів мого президентства, ми підписали Угоду про асоціацію. І не просто підписали, не просто ратифікували її синхронно з Європарламентом і забезпечили, незважаючи на шалену протидію Росії, її ратифікацію у 28 країнах ЄС. Не просто зробили 144 реформи і прийняли те, у що багато євроскептиків не вірили, в тому числі у Верховній Раді», - зазначив Глава держави. Він нагадав, що з 11 червня минулого року запрацював безвізовий режим з ЄС.

Президент також нагадав, що вчора уряд прийняв рішення щодо імплементації підписаного ним документу щодо безвізового режиму з державою Катар. Також низка інших країн підписали угоди з Україною про запровадження безвізового режиму.

Нагадаємо, Україна найближчим часом може укласти угоди про скасування віз з чотирма країнами Латинської Америки.

В Україні вступив в силу безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.

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