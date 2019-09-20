Пристайко та Маас обговорили проведення зустрічі Нормандської четвірки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глави МЗС України та Німеччини

Німецька сторона пропонує провести перед самітом зустріч на рівні міністрів закордонних справ

Міністри закордонних справ України та ФРН Вадим Пристайко та Гайко Маас провели в п’ятницю в другій половині дня телефонну розмову.

Це вже друга така розмова за два останніх дні, повідомив у своєму Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Головною темою бесіда стала підготовка до проведення зустрічі «нормандського формату» на вищому рівні.

Вже друга телефонна розмова Міністрів закордонних справ @VPrystaiko і @HeikoMaas за останні два дні! За допомогою наших друзів Глава @MFA_Ukraine усіма силами намагається зрушити з мертвої точки Нормандський процес pic.twitter.com/2HABeopCiv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 сентября 2019 г.

Як стало відомо «Укрінформу» з поінформованих дипломатичних джерел, німецька сторона пропонує провести перед самітом зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Однак Пристайко після консультацій на рівні політичних радників у Берліні на початку вересня заявляв, що Київ не бачить потреби в проведенні такої зустрічі.

Розмова відбулася за ініціативи німецької сторони, тоді як попередня – української.

Окрім того, Маас поінформував свого українського колегу про що йшлося в ході його телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, яка відбулася напередодні.

Як відомо, вчора глави МЗС Росії та Німеччини Сергій Лавров і Гайко Маас провели другу за добу телефонну розмову, яка стосувалася реалізації «формули Штайнмайєра» на Донбасі.