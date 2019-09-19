Глави МЗС Росії та Німеччини вдруге за добу поговорили про Донбас



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Сергій Лавров і Гайко Маас

Дипломати продовжили обговорення шляхів реалізації щодо закріплення «формули Штайнмайєра»

Глави МЗС Росії та Німеччини Сергій Лавров і Гайко Маас провели другу за добу телефонну розмову, яка стосувалася реалізації «формули Штайнмайєра» на Донбасі.

Про розмову міністрів 19 вересня МЗС РФ повідомило на своєму офіційному сайті у четвер ввечері.

Зазначається, що друга розмова, як і перша, відбулася з ініціативи німецької сторони.

Міністерство повідомило, що дипломати продовжили обговорення шляхів реалізації рішень самітів в Парижі і Берліні в 2015-2016 роках в «нормандському форматі» щодо закріплення «формули Штайнмайєра», а також розведення сил і засобів на пілотних ділянках в Петровському і Золотому.

«Розглянуто ситуацію в зв'язку зі зривом делегацією Києва в ході засідання контактної групи в Мінську 18 вересня узгодження відповідних пропозицій, раніше схвалених на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату», - заявили в МЗС РФ.

Повідомляється, що міністри домовились залишатися в щільному контакті для забезпечення безумовного виконання Мінського комплексу заходів.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.