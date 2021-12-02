Прорив колектора промливневих вод поблизу Бурштинської ТЕС не завдав шкоди навколишньому середовищу – ДТЕК Енерго

В компанії зазначили, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці

Жодного негативного пливу на навколишнє середовище в результаті пориву колектору промливневих вод на території колишньої пожежної частини ВПЧ-12 поблизу Бурштинської ТЕС виявлено не було. Про це йдеться в заяві компанії ДТЕК Енерго.

«Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища», – повідомили в компанії.

В компанії зазначили, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці.

«Відтак забруднення підтопленої води відходами не могли мати місце», – наголосили в ДТЕК Енерго.

Раніше ЗМІ повідомили, що компанія з холдингу ДТЕК не пустила з перевіркою Державну екологічну інспекцію на місце аварії, яку місцеві жителі зафіксували 1 листопада на Бурштинській ТЕС («ДТЕК Західенерго») в Івано-Франківській області. При цьому незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку.