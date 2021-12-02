Подробиці аварії на ТЕС Ахметова: версія ЗМІ та заява компанії ДТЕК

На ТЕС Ахметова трапилась масштабна аварія, але ДТЕК не пустив перевірку – розслідування

Прорив золошлакопроводу в компанії Ахметова заперечили

На Бурштинській ТЕС – підприємстві зі складу «ДТЕК Західенерго», бенефіціаром якого є Рінат Ахметов, сталася аварія . Про неї стало відомо 4 листопада, йдеться у новому спільному розслідуванні «Схем» та ЦПК.

Тоді у холдингу олігарха заявили, що прорвало звичайний колектор із водою і шкоди довкіллю немає.

«Водночас Державну екологічну інспекцію із перевіркою не пустили. Знімальній групі вдалося зняти місце аварії з дрону – на кадрах видно затоплену темною рідиною територію ТЕС площею до 10 гектарів. Фахівці, які переглянули це відео, кажуть, що найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами», – роблять припущення журналісти.

Зазначається, що інспекцію туди не пустили, але незалежна хімічна експертиза, замовлена ЦПК, виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. Журналісти зафіксували, що цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Також «Центр протидії корупції» показав зйомку з дрона над Бурштинською станцією Джею Крішні. Він – фахівець Європейського екологічного бюро. Це – міжнародна мережа з понад сотні екологічних організацій у понад 30 країнах світу. Крішна спеціалізується на роботі вугільних станцій. Останні десять років працював із Greenpeace.

Він припустив, що «такий локалізований розлив схожий на протікання труби золошлакопроводу».

Джей Крішна проаналізував відео аварії, подивився, якими золовідвалами користується Бурштинська станція і з’ясував, як територія станції виглядала раніше. Каже, вона не була чорною. А отже, за його словами, говорити про те, що тут раніше зберігали золошлаки, які потім якимось чином змішалися з водою, не можна. І колектора, який міг би прорвати на таку велику територію, на Бурштинській ТЕС теж, на думку фахівця, з високою вірогідністю, нема.

Офіційно про те, що прорвало колектор, на самій станції повідомили майже через тиждень після того, як стало відомо про аварію – 7 листопада.

За версією станції, прорив стався у ніч із 2 на 3 листопада на території колишньої пожежної частини.

У холдингу Ріната Ахметова після розмови журналістів з очільником ДТЕК надали письмову відповідь із власним поясненням того, що ж сталося на Бурштинській ТЕС.

Прорив золошлакопроводу в компанії заперечили. Сказали, що огляди золошлакопроводів проводяться щоденно, і трубопроводи перебувають у задовільному стані.

«Відомчою сертифікованою хімічною лабораторією ДТЕК Бурштинська ТЕС було проведено аналізи води з підтопленої території. Вони підтвердили відповідність нормативам якості води. По якості на цій ділянці вона відповідала сирій воді водосховища», – повідомили в компанії.

В компанії зазначили, що порив колектора промливневих вод немає нічого спільного із золошлакопроводами, які не знаходяться на даній ділянці.

«Відтак забруднення підтопленої води відходами не могли мати місце», – наголосили в ДТЕК Енерго.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

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