Путін прийняв рішення атакувати Україну – заява Байдена

Все це відповідає методичкам, про які ми говорили – очільник Білого дому

18 лютого президент США вдруге звернувся до світу щодо ситуації в Україні

18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. Виступ глави Білого дому стосувався оновленої інформації щодо безпекової ситуації довкола нашої держави.

Звернення президента США почалося приблизно опівночі за київським часом.

Американський лідер почав звернення з заяви, що Путін вирішив атакувати Україну. Також він сказав, що «зусилля Росії розділити нас не спрацювали».

«Я провів консультації з партнерами: ми єдині», – наголосив очільник Білого дому.

За словами Байдена, обстріли проведені Україною – це неправда.

«Це дезінформація. Це навіть проти простої логіки, щоб українці обрали таки час, коли навколо кордонів понад сто тисяч російських військових. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала й раніше. Все це відповідає тим сценаріям, про які попереджали ми раніше», – йшлося в заяві.

Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні. І наступні дні і тижні, вважає Байден, вони нападуть на Київ, де 2,8 млн населення.

США готові оберігати і захищати принцип колективної безпеки, «ми не будемо надсилати своїх військових, але ми будемо підтримувати Україну допомогою». Захід об’єднаний та рішучий.

«Росія може обрати дипломатію, ще не пізно повернутися до столу переговорів», – закликав президент США.

Як сказав глава Білого дому, Росія 24 лютого погодилась на зустріч Лаврова і Блінкена, але якщо РФ зробить військові дії, то буде ясно, що вони обрали дипломатію, а не війну. Весь вільний світ об’єднаний, перед Росією є вибір: між війною та дипломатією.

Байден також відповів на питання журналістів. Зокрема, глава Білого дому зауважив, що план президента України Зеленського відвідати Мюнхенську конференцію під час загострення – це виключно рішення Зеленського. Байден не став оцінювати правильність цього рішення.

Американський лідер уже виступав з терміновим зверненням щодо ситуації в Україні 15 лютого. Тоді промова тривала 10 хв і журналістам не надали змоги поставити питання президентові США.