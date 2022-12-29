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Рада має намір визнати незалежність одного з регіонів РФ: зареєстровано постанову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада має намір визнати незалежність одного з регіонів РФ: зареєстровано постанову
фото ілюстративне

Нардепи пропонують Зеленському визнати незалежність Республіки Башкортостан та встановити з нею дипломатичні відносини

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови № 8322 про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Башкортостан.

Авторами постанови виступили Олег Дунда та Георгій Мазурашу.

11 жовтня 1990 року Верховною Радою Башкірської АРСР було прийнято декларацію про державний суверенітет республіки. На основі декларації було прийнято Конституцію.

31 березня 1992 був підписаний Федеративний договір «Про розмежування повноважень і предметів відання між органами державної влади Російської Федерації та органами влади суверенної республік у її складі», а також додаток до нього від Башкортостану, що визначив договірний характер відносин Башкортостану і Російської Федерації.
 
«Верховна Рада України, враховуючи реалії, які склалися, постановляє вважати за доцільне визнати державний суверенітет та незалежність Республіки Башкортостан», – йдеться в тексті постанови.

Президенту України Володимиру Зеленському, у випадку ухвалення постанови, запропонують невідкладно прийняти рішення про визнання Республіки Башкортостан як незалежної та суверенної держави та встановити з нею дипломатичні відносини.

«Вітаю гордий народ Башкортастану з Новим роком! Бажаю в 2023 позбавитися нарешті «братських» кайданів Москви і знайти заслужений суверенітет. Нехай ця постанова буде першою цеглиною у будівлі незалежності республіки», – написав у Telegram одни із ініціаторів постанови Олег Дунда.

Нагадаємо, у жовтні націоналісти у Башкортостані оголосили про створення збройного опору. Вони показали шеврони із ісламськими символами для майбутніх бійців. Одночасно з'явився анонімний «Комітет башкирського опору», який закликає до насильницьких акцій протесту, зокрема підпалів військкомату та офісів політичних партій.

Теги: росія путінський режим Верховна Рада

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