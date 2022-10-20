Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна

У Башкортостані підпалюють офіси російських партій та військкомати, а чоловіків закликають йти у підпілля та готуватися до боротьби за незалежність

Націоналісти у Башкортостані оголосили про створення збройного опору. Вони показали шеврони із ісламськими символами для майбутніх бійців. Одночасно з'явився анонімний «Комітет башкирського опору», який закликає до насильницьких акцій протесту, зокрема підпалів військкомату та офісів політичних партій, повідомляє російське видання «Верстка».

Зазначається, що обидві організації виступають за вихід Башкортостану зі складу Росії. Політологи вважають башкирський національний протест серйозним викликом Москві.

21 вересня, у день, коли було оголошено часткову мобілізацію, у Telegram створили анонімний канал «Комітет башкирського опору». На його обкладинці зображений стислий кулак на червоному тлі, підпис під ним говорить: Башкортостан буде вільний! Анонімні адміністратори у своєму першому пості написали, що канал «створений для організації національного спротиву в Башкортостані проти путінської влади».

У наступному дописі автори каналу опублікували фотографію з протесту на горі Куштау у 2020 році та написом: «У вільному Башкортостані мобілізації не буде».

23 вересня в каналі з'явився заклик підпалювати військкомати, щоб зірвати мобілізацію. А рано-вранці 24 вересня в невеликому башкирському місті Салават на ґанку місцевого офісу «Єдиної Росії» підпалили гумові покришки. У ніч на 3 жовтня у Салаваті було підпалено ще один офіс. Цього разу належить КПРФ.

«Комітет башкирського опору» написав про підпал лише 5 жовтня, вже після публікацій у ЗМІ.

«КПРФ також підтримав агресію проти України, а значить вони такі ж посібники злочинця Путіна», – наполягали анонімні адміністратори каналу.

За день до цієї посади «Комітет башкирського опору» висунув башкирським чиновникам та депутатам ультиматум. Анонімні активісти вимагали від представників влади зупинити акт «прихованого етноциду автохтонного населення» — мобілізацію у башкирських татарських селах. З чиновниками та депутатами, які підтримують мобілізацію, вони пообіцяли чинити «як із катами та м'ясниками».

Вночі 8 жовтня у райцентрі Архангельського району за 65 кілометрів від Уфи підпалили військкомат. «Комітет башкирського опору» виклав пост про підпал наступного дня, написавши, що це зробили «бійці підпільного руху».

Про те, що за підпалами стоять башкирські партизани, у своєму Telegram-каналі розповідав лідер башкирських націоналістів Руслан Габбасов. 10 жовтня він написав, що у республіці є підпільний рух опору. Габбасов виклав фото чоловіка в арафатці та зі зброєю і написав, що це башкирський партизан підпільного руху.

З початку вторгнення Росії в Україну Руслан Габбасов та очолюваний ним «Башкирський національний політичний центр», або «Башнацполіт», послідовно закликають башкирів не брати участь «у братовбивчій війні двох споріднених слов'янських народів». У серпні «Башнацполіт» у своєму Telegram-каналі оголосив, що башкирський національний рух розпочинає боротьбу за «Вільний Башкортостан, за побудову Башкирської політичної нації».

Габбасов розповідав про політичну програму «Башнацполіта»: перший пункт – домогтися для Башкортостану суверенітету. Активісти хочуть, щоб республіка вийшла зі складу Росії та стала незалежною державою зі своєю армією. Армія може об'єднатися із збройними силами інших республік, якщо Башкортостан увійде до складу конфедерації чи союзу незалежних республік.

Після оголошення мобілізації у каналі «Башнацполіт» почали з'являтися заклики «йти в підпілля і вести партизанську війну проти путінської влади, наближаючи її крах». Також активісти запропонували для розповсюдження макети листівок з закликами до башкирів боротися за свою незалежність.

«Башнацполіт» також публікував у своєму каналі допис зі своїм сценарієм захоплення влади в республіці. У ньому йдеться про те, що башкирське військо стане боєздатною силою до моменту, «коли впаде режим полковника Путіна». Глава республіки Радій Хабіров, за словами активістів, буде зміщений з посади, оскільки «Башкирський національний рух і Революційний комітет Башкортостану ніколи не погодяться на те, щоб при владі залишився вірний путінець Хабіров».

«Башкирський національний рух не став вигадувати нічого нового і повернувся до відзнак часів Башкирського війська Першої Башкирської республіки», – писав раніше Габбасов.

Першою Башкирською республікою націоналісти називають автономію Башкурдистан. Вона була оголошена в листопаді 1917 року і включала частину земель сучасного Башкортостану, Челябінської та Оренбурзької областей. Башкурдистан мав своє військо, воно воювало з більшовиками. 1919 року лідери республіки уклали угоду з радянською владою і башкирське військо увійшло до складу Червоної Армії, а Башкурдистан став Башкирською Автономною Радянською Соціалістичною Республікою. 1990 року вона прийняла Декларацію про державний суверенітет, потім отримала сучасну назву, уклала з Москвою Договір про розмежування повноважень і стала частиною Росії.

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