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Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
Жителі Башкортостану виступили проти путінської мобілізації
фото: Комитет башкирского сопротивления

У Башкортостані підпалюють офіси російських партій та військкомати, а чоловіків закликають йти у підпілля та готуватися до боротьби за незалежність

Націоналісти у Башкортостані оголосили про створення збройного опору. Вони показали шеврони із ісламськими символами для майбутніх бійців. Одночасно з'явився анонімний «Комітет башкирського опору», який закликає до насильницьких акцій протесту, зокрема підпалів військкомату та офісів політичних партій, повідомляє російське видання «Верстка».

Зазначається, що обидві організації виступають за вихід Башкортостану зі складу Росії. Політологи вважають башкирський національний протест серйозним викликом Москві.

21 вересня, у день, коли було оголошено часткову мобілізацію, у Telegram створили анонімний канал «Комітет башкирського опору». На його обкладинці зображений стислий кулак на червоному тлі, підпис під ним говорить: Башкортостан буде вільний! Анонімні адміністратори у своєму першому пості написали, що канал «створений для організації національного спротиву в Башкортостані проти путінської влади».

Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна фото 1

У наступному дописі автори каналу опублікували фотографію з протесту на горі Куштау у 2020 році та написом: «У вільному Башкортостані мобілізації не буде».

Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна фото 2

23 вересня в каналі з'явився заклик підпалювати військкомати, щоб зірвати мобілізацію. А рано-вранці 24 вересня в невеликому башкирському місті Салават на ґанку місцевого офісу «Єдиної Росії» підпалили гумові покришки. У ніч на 3 жовтня у Салаваті було підпалено ще один офіс. Цього разу належить КПРФ.

Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна фото 3
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна фото 4

«Комітет башкирського опору» написав про підпал лише 5 жовтня, вже після публікацій у ЗМІ.

«КПРФ також підтримав агресію проти України, а значить вони такі ж посібники злочинця Путіна», – наполягали анонімні адміністратори каналу.

За день до цієї посади «Комітет башкирського опору» висунув башкирським чиновникам та депутатам ультиматум. Анонімні активісти вимагали від представників влади зупинити акт «прихованого етноциду автохтонного населення» — мобілізацію у башкирських татарських селах. З чиновниками та депутатами, які підтримують мобілізацію, вони пообіцяли чинити «як із катами та м'ясниками».

Вночі 8 жовтня у райцентрі Архангельського району за 65 кілометрів від Уфи підпалили військкомат. «Комітет башкирського опору» виклав пост про підпал наступного дня, написавши, що це зробили «бійці підпільного руху».

Про те, що за підпалами стоять башкирські партизани, у своєму Telegram-каналі розповідав лідер башкирських націоналістів Руслан Габбасов. 10 жовтня він написав, що у республіці є підпільний рух опору. Габбасов виклав фото чоловіка в арафатці та зі зброєю і написав, що це башкирський партизан підпільного руху.

З початку вторгнення Росії в Україну Руслан Габбасов та очолюваний ним «Башкирський національний політичний центр», або «Башнацполіт», послідовно закликають башкирів не брати участь «у братовбивчій війні двох споріднених слов'янських народів». У серпні «Башнацполіт» у своєму Telegram-каналі оголосив, що башкирський національний рух розпочинає боротьбу за «Вільний Башкортостан, за побудову Башкирської політичної нації».

Габбасов розповідав про політичну програму «Башнацполіта»: перший пункт – домогтися для Башкортостану суверенітету. Активісти хочуть, щоб республіка вийшла зі складу Росії та стала незалежною державою зі своєю армією. Армія може об'єднатися із збройними силами інших республік, якщо Башкортостан увійде до складу конфедерації чи союзу незалежних республік.

Після оголошення мобілізації у каналі «Башнацполіт» почали з'являтися заклики «йти в підпілля і вести партизанську війну проти путінської влади, наближаючи її крах». Також активісти запропонували для розповсюдження макети листівок з закликами до башкирів боротися за свою незалежність.

«Башнацполіт» також публікував у своєму каналі допис зі своїм сценарієм захоплення влади в республіці. У ньому йдеться про те, що башкирське військо стане боєздатною силою до моменту, «коли впаде режим полковника Путіна». Глава республіки Радій Хабіров, за словами активістів, буде зміщений з посади, оскільки «Башкирський національний рух і Революційний комітет Башкортостану ніколи не погодяться на те, щоб при владі залишився вірний путінець Хабіров».

«Башкирський національний рух не став вигадувати нічого нового і повернувся до відзнак часів Башкирського війська Першої Башкирської республіки», – писав раніше Габбасов.

Першою Башкирською республікою націоналісти називають автономію Башкурдистан. Вона була оголошена в листопаді 1917 року і включала частину земель сучасного Башкортостану, Челябінської та Оренбурзької областей. Башкурдистан мав своє військо, воно воювало з більшовиками. 1919 року лідери республіки уклали угоду з радянською владою і башкирське військо увійшло до складу Червоної Армії, а Башкурдистан став Башкирською Автономною Радянською Соціалістичною Республікою. 1990 року вона прийняла Декларацію про державний суверенітет, потім отримала сучасну назву, уклала з Москвою Договір про розмежування повноважень і стала частиною Росії.

Нагадаємо, 31 серпня в Ірпені на Київщині відбулося підписання декларації про співпрацю «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та «Національної республіканської армії». Ці організації заявляють, що ведуть збройний опір режиму Володимира Путіна. Організації також домовилися також створити політичний центр, мета якого – представляти їхні інтереси перед органами державної влади різних країн та організовувати спільну інформаційну політику. Керуватиме центром колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов. 

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що у низці регіонів Росії назріває невдоволення режимом диктатора Володимира Путіна. За його словами, найбільш невдоволені режимом російського диктатора Володимира Путіна у Татарстану та Чечні.

Також третій президент України Віктор Ющенко висловив думку, що зараз настав час розпаду країни-терористки РФ. Адже у поневолених народів зростає національний дух і прагнення до незалежності. 

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Теги: росія путінський режим протест мобілізація

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