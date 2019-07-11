Рада знову не призначила Вадима Пристайка головою МЗС: не змогли звільнити Клімкіна



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Спікер Андрій Парубій вирішив не ставити на повторне голосування

Верховна Рада відмовилась голосувати за звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ. За відповідне рішення проголосували лише 160 депутатів при необхідних 226.

«Постанова відхилена», - сказав Парубій.

Перед цим депутати годину обговорювали кандидатуру Вадима Пристайка, яку подав Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що це була друга спроба звільнити Клімкіна. Першу постанову по ньому Зеленський подав 30 травня, але Рада її відхилила. Тоді депутати закидали, що президент не подав одразу кандидатуру нового очільника МЗС.

11 червня президент подав два проєкти постанов - про звільнення Клімкіна і призначення Пристайка.

Нагадаємо, сьогодні зранку комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту підтримати відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України і призначити главою МЗС Вадима Пристайка.