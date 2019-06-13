﻿Клімкін назвав Пристайка професіоналом і побажав успіху на посаді глави МЗС



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Вадим Пристайко Фото: Главком

Павло Клімкін нагадав, що у Вадима Пристайка великий досвід роботи в НАТО й у США

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав свого ймовірного наступника Вадима Пристайка професіоналом і зазначив, що він був одним із тих, кого Клімкін рекомендував президенту Володимирові Зеленському. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

«Я Вадима добре знаю. Багато років знаю. Вадим, у нього в кар'єрі був такий англосаксонський акцент, він багато років працював у Сполучених Штатах, у Канаді, був натовський акцент. Я вважаю, дуже важливо, що він є професіоналом. Але коли ти переходиш від номінальної відповідальності, тобто людини, яка менеджерить зовнішню політику, до реальної відповідальності як міністр закордонних справ – це зовсім інше. Тому я бажаю йому в цьому успіху, сподіваюся, що в нього все вдасться», – зазначив Клімкін.

Глава МЗС висловив надію, що Пристайко зможе зберегти мікроклімат і культуру в міністерстві.

«Я дуже хочу, щоб у нашому міністерстві збереглася наша унікальна культура, це дуже відкрита культура взаємодії. Культура не вертикальна, а команди, яка працює. Я вважаю, що наш успіх (якщо можна так сказати, я не себе хвалю, а команду, у цьому випадку дипломатичну службу) пов'язаний із тим, що у нас є відчуття команди. Я сподіваюся, що Вадим зможе зберегти і далі допомагати цій дипломатичній команді», – зазначив Клімкін.

Він додав, що допомагатиме наступнику, але більшість порад будуть «непублічними».

«І я, звичайно, дам свої поради пану Пристайку, ну і, звичайно, пану Зеленському. І я завжди казав, що готовий дати пораду, коли вона потрібна. Казав Зеленському, що незалежно від моєї формальної посади, якщо потрібна від мене порада, дзвінок, безумовно», – підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, що в кінці травня президент Володимир Зеленський подав проєкт постанови про звільнення Клімкіна. Перед цим очільник МЗС подав заяву про відставку.

6 червня Верховна Рада не підтримала відставку та звільнення з посади Клімкіна, Грицака і Полторака.

11 червня Зеленський вніс подання про звільнення Клімкіна і призначення Пристайка на пост глави МЗС.