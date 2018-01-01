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    Радикали, які зараз займаються «перевихованням «сепарів», збираються іти у велику політику

    У С14 переконані, що змінювати суспільство не можна тільки знизу
    Представники громадської організації С14 мають намір йти у велику політику. Про це заявив голова ГО Євген Карась в інтерв’ю «Главкому». «Так, ми з С14 плануємо іти в політику, реалізувати наші плани щодо зміни суспільства. Це не можна робити тільки знизу. А знизу діємо, щоби у нас була якась мережа громадського
    • Вчора, 23:58
    • Розсилка
    Євген Карась&nbsp;
    Фото: Станіслав Груздєв
    Євген Карась 

    У С14 переконані, що змінювати суспільство не можна тільки знизу

    Представники громадської організації С14 мають намір йти у велику політику. Про це заявив голова ГО Євген Карась в інтерв’ю «Главкому».

    «Так, ми з С14 плануємо іти в політику, реалізувати наші плани щодо зміни суспільства. Це не можна робити тільки знизу. А знизу діємо, щоби у нас була якась мережа громадського активу, яка на практиці має можливість реалізувати наші ідеї», — зазначив Карась.

    Також діяч пояснив ситуацію стосовно «Муніципальної варти».

    «Щодо «Муніципальної варти» і наших людей. Треба почекати і подивитися, якої дотримуватиметься ця організація. Я не виключаю того, що нам доведеться звідти вийти, не виключаю, що нас звідти виженуть. Може бути і таке, що вони братимуть участь у політичних заходах, а ми, С14, ні», — резюмував Карась.

    Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс

     

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