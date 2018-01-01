Радикали, які зараз займаються «перевихованням «сепарів», збираються іти у велику політику

У С14 переконані, що змінювати суспільство не можна тільки знизу

Представники громадської організації С14 мають намір йти у велику політику. Про це заявив голова ГО Євген Карась в інтерв’ю «Главкому». «Так, ми з С14 плануємо іти в політику, реалізувати наші плани щодо зміни суспільства. Це не можна робити тільки знизу. А знизу діємо, щоби у нас була якась мережа громадського



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Фото: Станіслав Груздєв Євген Карась

У С14 переконані, що змінювати суспільство не можна тільки знизу

Представники громадської організації С14 мають намір йти у велику політику. Про це заявив голова ГО Євген Карась в інтерв’ю «Главкому».

«Так, ми з С14 плануємо іти в політику, реалізувати наші плани щодо зміни суспільства. Це не можна робити тільки знизу. А знизу діємо, щоби у нас була якась мережа громадського активу, яка на практиці має можливість реалізувати наші ідеї», — зазначив Карась.

Також діяч пояснив ситуацію стосовно «Муніципальної варти».

«Щодо «Муніципальної варти» і наших людей. Треба почекати і подивитися, якої дотримуватиметься ця організація. Я не виключаю того, що нам доведеться звідти вийти, не виключаю, що нас звідти виженуть. Може бути і таке, що вони братимуть участь у політичних заходах, а ми, С14, ні», — резюмував Карась.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Лідер С14 Євген Карась: Якщо у Києві будемо ми, «тітушки» просто боятимуться висунути ніс