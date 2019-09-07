Радуцький хоче перевірити роботу МОЗ за часів Супрун



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Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький

Комітету, парламенту і суспільству потрібна об’єктивна і повна оцінка роботи МОЗ, зазначив Радуцький

Голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький повідомив про «невідкладне проведення аудиту» МОЗ.

Про це Радуцький повідомив у Facebook.

«Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування за ініціативи профільних асоціацій ухвалив рішення звернутись до Рахункової палати і Державної аудиторської служби щодо невідкладного проведення аудиту роботи Міністерства охорони здоров’я України за 2016 - 2019 рік. Комітету, парламенту і суспільству потрібна об’єктивна і повна оцінка роботи МОЗ», - написав голова комітету.

Він зазначив, що у такий спосіб він хоче допомогти міністру Зоряні Скалецькій у реформуванні відомства та наведенні ладу у сфері охорони здоров’я.

«Також я ініціював розробку законопроєкту про ліквідацію штучних бюрократичних бар’єрів у сфері охорони здоров’я. Звертаюсь до профільних асоціацій, лікарів, виробників, пацієнтів, експертів з проханням надати свої пропозиції: які штучні норми і регуляції заважають нормально працювати?», - наголосив він.

Радуцький додав, що на основі цих пропозицій буде розроблено законопроект про «розумну дерегуляцію в сфері охорони здоров’я, який ми обов’язково запропонуємо в парламенті».

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.

На засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я Зоряну Скалецьку (Черненко).