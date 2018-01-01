Рахунки Клюєва не будуть розморожувати – суд ЄС

Хоча санкції з нього вже зняли

У суді Європейського союзу повідомили, що рахунки екс-народного депутата від Партії регіонів Сергія Клюєва поки що не будуть розморожені. Суд вирішив спочатку дочекатися, поки закінчиться термін апеляції. Про це повідомляє видання «Німецька хвиля». Арешт з рахунків екс-нардепа буде знятий, за словами представника суду, тільки тоді,



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Хоча санкції з нього вже зняли

У суді Європейського союзу повідомили, що рахунки екс-народного депутата від Партії регіонів Сергія Клюєва поки що не будуть розморожені. Суд вирішив спочатку дочекатися, поки закінчиться термін апеляції. Про це повідомляє видання «Німецька хвиля».

Арешт з рахунків екс-нардепа буде знятий, за словами представника суду, тільки тоді, коли закінчиться термін апеляції на рішення про розморожування рахунків Клюєва.

Крім того, в Європейській Раді пояснили, що оскарження не має особливого сенсу, оскільки 6 березня закінчується термін дії санкцій щодо екс-нардепа.

«Європейські інститути вивчать всі наявні варіанти юридичних дій і в потрібний момент ухвалять рішення про подальші дії», - додав представник Ради ЄС.

Нагадаємо, 21 лютого Європейський суд ухвалив рішення про незаконність останньої хвилі санкцій, запроваджених проти Сергія Клюєва Радою ЄС в 2017 році.