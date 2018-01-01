Річниця бою під Крутами: Порошенко через погоду не зміг прибути до меморіалу на Чернігівщині
- Сьогодні, 12:43
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Ряд заходів до річниці бою під Крутами за участю президента відбудеться 29 січня
Президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на початку урочистих заходів на честь річниці бою під Крутами.
«Сьогодні у наших заходах мав брати участь президент України Петро Порошенко, але через несприятливі погодні умови і через штормове попередження, яке сьогодні відбувається і в Києві і тут, йому не дали дозволу на приземлення у Чернігівській області. Була ідея щодо пересадки в автотранспорт і прибуття сюди автомобілем, але президент України вважав за неприйнятне, щоб тут вся громада, яка тут зібралася, чекала його тут дві години», - сказав Розенко.
Він підкреслив, що завтра в Україні вже за участі президента відбудеться ще ряд урочистих заходів на честь 100-річчя з дня бою під Крутами.
«Тому щирі вибачення від президента України Петра Порошенка за неможливість через погодні умови взяти участь у сьогоднішніх наших заходах», - резюмував Розенко.
Нагадаємо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко на запрошення президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснить робочий візит до Австрії. У рамках програми перебування заплановане також спільне відвідання главами держав Віденського оперного балу, на який президента України запрошено як особистого почесного гостя президента Австрії.
Джерело: 112 Україна