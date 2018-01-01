Річниця бою під Крутами: Порошенко через погоду не зміг прибути до меморіалу на Чернігівщині

Ряд заходів до річниці бою під Крутами за участю президента відбудеться 29 січня

Президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на початку урочистих заходів на честь річниці бою під Крутами. «Сьогодні у наших заходах мав брати участь президент України Петро Порошенко,



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Меморіал пам'яті Героїв Крут

Ряд заходів до річниці бою під Крутами за участю президента відбудеться 29 січня

Президент України Петро Порошенко не зміг прибути до меморіалу Героям Крут у Чернігівській області через погані погодні умови і штормове попередження. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на початку урочистих заходів на честь річниці бою під Крутами.

«Сьогодні у наших заходах мав брати участь президент України Петро Порошенко, але через несприятливі погодні умови і через штормове попередження, яке сьогодні відбувається і в Києві і тут, йому не дали дозволу на приземлення у Чернігівській області. Була ідея щодо пересадки в автотранспорт і прибуття сюди автомобілем, але президент України вважав за неприйнятне, щоб тут вся громада, яка тут зібралася, чекала його тут дві години», - сказав Розенко.

Він підкреслив, що завтра в Україні вже за участі президента відбудеться ще ряд урочистих заходів на честь 100-річчя з дня бою під Крутами.

«Тому щирі вибачення від президента України Петра Порошенка за неможливість через погодні умови взяти участь у сьогоднішніх наших заходах», - резюмував Розенко.

Нагадаємо, у четвер, 8 лютого президент Петро Порошенко на запрошення президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснить робочий візит до Австрії. У рамках програми перебування заплановане також спільне відвідання главами держав Віденського оперного балу, на який президента України запрошено як особистого почесного гостя президента Австрії.

Джерело: 112 Україна