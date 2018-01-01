Родичі та друзі бранців Кремля закликали західних політиків бойкотувати ЧМ-2018 у Росії

Родичі бранців просять світових політиків ігнорувати ЧМ-2018

Родичі та друзі бранців Кремля відправили лист на ім’я канцлера Німеччини Ангели Меркель. У ньому вони попросили звернути увагу на проблему незаконно ув’язнених на окупованій території Криму, розповів Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", колишній колега «кримських диверсантів» під час



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Родичі бранців просять світових політиків ігнорувати ЧМ-2018

Родичі та друзі бранців Кремля відправили лист на ім’я канцлера Німеччини Ангели Меркель. У ньому вони попросили звернути увагу на проблему незаконно ув’язнених на окупованій території Криму, розповів Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", колишній колега «кримських диверсантів» під час прес-конференції у «Главкомі».

«Переслідуючи лідерів кримських татар, журналістів, активістів, юристів, Росія ще раз підтвердила свою репресивну сутність. Лише деякі відповідальні політики ведуть мову про посилення санкцій проти Росії за брутальне порушення прав людини. Наш заклик полягає в тому, щоб світові політики, які збираються їхати на Чемпіонат світу з футболу 2018 у Москву, замість цього поставили вимогу з боку «Великої сімки» та Європейського союзу, що жоден із західних політиків не поїде на ЧС, поки не будуть звільнені українські політичні бранці Кремля», – сказав він.

Колишній колега «кримських диверсантів» - Дмитра Штиблікова, Олексія Бесарабова - Михайло Гончар також зазначив, що подібний лист вже був надісланий президенту Франції – Еммануелю Макрону. Також ще одне звернення в листопаді 2017 року міністр закордонних справ Павло Клімкін передав до Генсека ООН під час сесії Генеральної Асамблеї. Останній документ містив пропозиції, щодо можливих способів впливу на Росію для звільнення політичних бранців. Зокрема, замороження фінансових активів та заборона міжнародних поїздок офіційних представників РФ, перегляд порядку закупівлі енергетичних ресурсів у Росії, проведення слухань в ООН та Європейському парламенті, щодо порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях.

Під час прес-конференції родичі та друзі бранців Кремля оприлюднили відкритий лист до Федерального канцлера Німеччини. Його підписали Ігор Котелянець, координатор Об’єднання родичів політв’язнів Кремля; Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат ВРУ 8-го скликання; Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи; Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» , член Об’єднання родичів політв’язнів Кремля. Підписанти листа закликали канцлера Меркель «відверто тиснути на репресивний режим Путіна».

Нагадаємо, нещодавно Голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер анонсував зустріч нормандської четвірки, яка відбудеться під час конференції. Вона відбудеться цього тижня у Мюнхені (Німеччина), а в нараді візьмуть участь високопосадовці України, Франції, Росії та Німеччини. Глави МЗС збираються обговорювати ситуацію на Донбасі.

Дивіться повне відео прес-конференції: