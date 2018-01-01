Нормандська четвірка зустрінеться у Мюнхені

Голови МЗС поговорять про ситуацію на українському Донбасі

Голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер анонсував зустріч нормандської четвірки, яка відбудеться на полях конференції. Про це повідомляє агентство Reuters. За його словами, зустріч відбудеться наступного тижня у Мюнхені (Німеччина), а в нараді високого рівня візьмуть участь високопосадовці України, Франції, Росії та Німеччини.