Нормандська четвірка зустрінеться у Мюнхені
- Сьогодні, 15:35
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Голови МЗС поговорять про ситуацію на українському Донбасі
Голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер анонсував зустріч нормандської четвірки, яка відбудеться на полях конференції. Про це повідомляє агентство Reuters.
За його словами, зустріч відбудеться наступного тижня у Мюнхені (Німеччина), а в нараді високого рівня візьмуть участь високопосадовці України, Франції, Росії та Німеччини.
Відзначається, що ситуацію на Донбасі будуть обговорювати глави МЗС.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.