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Росія знову пропускає судна «зерновим коридором», але з порушенням процедури

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія знову пропускає судна «зерновим коридором», але з порушенням процедури
Росія відновила реєстрацію вхідного флоту у рімках зернової ініціативи
фото з відкритих джерел

Наразі в черзі в територіальних водах Туреччини очікують на інспекцію 67 суден, з яких 58 – йдуть під завантаження в українські порти

Російська сторона 4 червня зареєструвала два вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день. Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Таким чином, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти.

«Реєстрація вхідного флоту російською стороною в Спільному координаційному центрі здійснюється обмежено, а логіка вибору суден для реєстрації є незрозумілою та непрозорою. Жодних критеріїв щодо кількості і черговості вибору суден для реєстрації російська сторона не називає, фактично здійснюючи вибір суден для інспекції на власний розсуд.  Це максимально ускладнює планування роботи для всіх учасників Зернової ініціативи», – повідомляє пресслужба  Міністерства інфраструктури України. 
Зазначимо, що інспекційний план на сьогодні передбачає 9 інспекцій (3 – на вхід, 6 – на вихід), але зазвичай росіяни виконують не більше половини з погодженого ними ж плану. «Так, середньодобова кількість інспекцій в травні становила тільки 3 судна на добу, а перевірки флоту не проводились з 1 червня через блокування Росією реєстрації нових суден. Такі дії росіян унеможливлювали складання інспекційного плану», – коментує відомство.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, наразі в черзі в територіальних водах Туреччини очікують на інспекцію 67 суден, з яких 58 – йдуть під завантаження в українські порти, а 9 – вже завантажені продовольством.

Нагадаємо, що вже понад місяць Росія продовжує блокувати судна до порту «Південний», чим грубо порушує умови Зернової ініціативи. За минулий тиждень з портів «Одеса» та «Чорноморськ» було відправлено тільки 8 суден з 400 тисячами тонн продовольства.

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Теги: експорт зерно росіяни Міністерство інфраструктури Одеса росія

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