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МЗС України відреагувало на блокування Росією «зернового коридору»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС України відреагувало на блокування Росією «зернового коридору»
Сьогодні Росія вкотре заблокувала роботу «зернового коридору»
фото ілюстративне

Росія створила чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки, щоб увійти в Чорноморський зерновий коридор

Росія вкотре заблокувала роботу «зернового коридору» й створила у Чорному морі чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки. У МЗС України відреагували та закликали світ вимагати від країни-агресора припинити використання їжі як зброї. Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав у Twitter.

Ніколенко зазначив, що у рамках своєї політики перешкод Росія створила чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки, щоб увійти в Чорноморський зерновий коридор.

«Це 2,4 млн тонн зерна, які можуть допомогти в боротьбі з глобальною продовольчою безпекою. Вимагайте від Росії припинити використання їжі як зброї», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія 30 та 31 травня зареєструвала лише одне вхідне судно та один порт. Хоча спільний координаційний центр в Стамбулі підтвердив, що в Чорноморській ініціативі мали брати участь 10 суден та 3 порти. Через те, що країна-агресор не зареєструвала судна, «зерновий коридор» зупинено.

25 травня Кремль заявив, що якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT, то доведеться шукати альтернативу «Чорноморській ініціативі».
 

Теги: зерно росія МЗС Україна

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