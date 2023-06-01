МЗС України відреагувало на блокування Росією «зернового коридору»

Росія створила чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки, щоб увійти в Чорноморський зерновий коридор

Росія вкотре заблокувала роботу «зернового коридору» й створила у Чорному морі чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки. У МЗС України відреагували та закликали світ вимагати від країни-агресора припинити використання їжі як зброї. Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав у Twitter.

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Ніколенко зазначив, що у рамках своєї політики перешкод Росія створила чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки, щоб увійти в Чорноморський зерновий коридор.

«Це 2,4 млн тонн зерна, які можуть допомогти в боротьбі з глобальною продовольчою безпекою. Вимагайте від Росії припинити використання їжі як зброї», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Росія 30 та 31 травня зареєструвала лише одне вхідне судно та один порт. Хоча спільний координаційний центр в Стамбулі підтвердив, що в Чорноморській ініціативі мали брати участь 10 суден та 3 порти. Через те, що країна-агресор не зареєструвала судна, «зерновий коридор» зупинено.

25 травня Кремль заявив, що якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT, то доведеться шукати альтернативу «Чорноморській ініціативі».

