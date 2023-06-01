Росія знову заблокувала «зерновий коридор»

30 та 31 травня РФ без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно

Країна-агресорка зупинила реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Про це 1 червня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Через це спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня. Таким чином «зерновий коридор» зупинено.

Зазначається, що 30 та 31 травня РФ без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно, що йшло в порт «Чорноморськ». У той же час інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти.

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«Деструктивна позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ. В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 млн тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що деякі судна очікують інспекції уже понад три місяці.

«Це понад $1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу. Таким чином РФ в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту «Південний», є грубим порушенням умов Зернової ініціативи, під якою підписалась і країна-агресор», – додали в Мінінфраструктури.

Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі трьох інспекційних команд та дев'яти інспекцій на день. Українські інспектори перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден.

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Нагадаємо «зернову угоду» уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України було підписано дві угоди – про створення морського коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) та щодо скасування бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.

Дію ініціативи продовжували у листопаді 2022 року на 120 днів. Таким чином, термін її дії закінчився 18 березня, тоді «зернову угоду» продовжили ще на 60 днів – до 18 травня.

17 травня стало відомо, що зернову угоду продовжено ще на два місяці. 25 травня МЗС Росії заявило, що «чорноморській ініціативі» доведеться підшукувати альтернативи, якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT і не буде прогресу щодо виконання інших »системних» проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.