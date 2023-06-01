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Росія знову заблокувала «зерновий коридор»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія знову заблокувала «зерновий коридор»
Деякі судна очікують інспекції уже понад три місяці
фото ілюстративне

30 та 31 травня РФ без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно

Країна-агресорка зупинила реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Про це 1 червня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Через це спільний координаційний центр (СКЦ) в Стамбулі оголосив про неможливість складання інспекційного плану на 1 червня. Таким чином «зерновий коридор» зупинено. 

Зазначається, що 30 та 31 травня РФ без пояснень зареєструвала для інспекції лише одне вхідне судно, що йшло в порт «Чорноморськ». У той же час інші сторони СКЦ підтвердили до участі в Чорноморській Ініціативі 10 суден на три порти.

«Деструктивна позиція Росії та відсутність зареєстрованих суден на інспекцію унеможливлює складання інспекційного плану на сьогодні, про що всі сторони були повідомлені Секретаріатом СКЦ. В черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які має бути завантажено 2,4 млн тонн продовольства для світу. Це майже вдвічі більший обсяг, ніж було експортовано в травні», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що деякі судна очікують інспекції уже понад три місяці.

«Це понад $1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу. Таким чином РФ в черговий раз знайшла спосіб обмежити світ в їжі. Блокування реєстрації нового вхідного флоту, як і блокування найбільшого порту «Південний», є грубим порушенням умов Зернової ініціативи, під якою підписалась і країна-агресор», – додали в Мінінфраструктури.

Українська делегація направила лист до Секретаріату СКЦ з вимогою відновити повноцінну роботу в складі трьох інспекційних команд та дев'яти інспекцій на день. Українські інспектори перебувають в СКЦ та готові негайно приступити до роботи в разі відновлення реєстрації суден.

Нагадаємо «зернову угоду» уклали у Стамбулі 22 липня 2022 року. За участю ООН, Росії, Туреччини та України було підписано дві угоди – про створення морського коридору для вивезення зерна з трьох українських портів (Чорноморська, Одеси та Південного) та щодо скасування бар'єрів на експорт російського продовольства та добрив.

Дію ініціативи продовжували у листопаді 2022 року на 120 днів. Таким чином, термін її дії закінчився 18 березня, тоді «зернову угоду» продовжили ще на 60 днів – до 18 травня.

17 травня стало відомо, що зернову угоду продовжено ще на два місяці. 25 травня МЗС Росії заявило, що «чорноморській ініціативі» доведеться підшукувати альтернативи, якщо Россельхозбанк не буде підключений до SWIFT і не буде прогресу щодо виконання інших »системних» проблем, що блокують російський сільгоспекспорт.

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Теги: зерно росія Україна порт

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