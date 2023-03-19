Російські в’язні на війні в Україні: щонайменше 1000 зеків загинуло з початку цього року

Більшість з них було вбито в боях за Бахмут

З початку 2023 року мінімум 1000 осіб, які повинні були відбувати покарання у в’язницях, загинули на війні в Україні. Лише за останні два тижні втрати склали 400 в’язнів. Про це свідчить розслідування Російської служби BBC та «Медіазони».

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Зазначають, що числа медіа брали з відкритих джерел, тож кількість може бути значно вищою. Найбільше в’язнів загинули під час боїв за Бахмут. За даними журналістів, про це свідчать дані з некрологів. Загалом журналісти визначили імена 2092 в’язнів, які загинули під час боїв в Україні.

Також, за інформацією від журналістів, в Росії знайдено чотири місця, де масово ховають бойовиків ПВК «Вагнера». Найбільшу кількість могил «вагнерівців» знайдено в станиці Бакинській у Краснодарському краї, їхня кількість складає 422. Зазначають, що поховання в станиці Бакинській різко зросли. У грудні там було 47 могил.

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На сьогодні, використовуючи відкриті джерела, журналісти змогли підтвердити 17375 смертей російських солдатів на війні в Україні.

Нагадаємо, що раніше Пригожин анонсував контрнаступ ЗСУ в квітні.