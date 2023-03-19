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Пригожин анонсував наступ ЗСУ у квітні – ISW

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Пригожин анонсував наступ ЗСУ у квітні – ISW
фото: radiosvoboda.org

Євген Пригожин намагається виправдати нездатність «вагнерівців» досягти цілей у Бахмуті

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин анонсував наступ українських військових у п’яти напрямках. А також він просить армію РФ зберегти військові сили. Про це кажуть аналітики з Інституту вивчення війни. 

В інтерв’ю російському медіа «РИА ФАН» Євген Пригожин заявив про майбутній контрнаступ ЗСУ у квітні, який відбудеться на п’яти напрямках, зокрема в районі Кремінної, Бахмута, у напрямку Донецька, у Запорізькій області й, за словами Євгена, у російській Бєлгородській області. Аналітики дійшли до висновку, що власник «Вагнера» може намагатися створити такі інформаційні умови, щоб пояснити дії «вагнерівців» у кульмінації боїв у Бахмуті.

Також Пригожин заявив, що українські військові готуються завдати контрударів по флангах «Вагнера» в районі Бахмута, і що нібито «вагнерівці» готуються на них відповідати. 

Євген Пригожин також зазначив, що в Бахмуті знаходиться щонайменше 19 тисяч українського особового складу. На думку аналітиків, його мета – виправдати невдалі дії його бойовики на полі бою.

Ба більше, ISW раніше відзначало, що «вагнерівці», скоріш за все, проводять атаки на населені пункти на півночі Бахмута, які легше захопити, тому, що їх здатність досягати тактичних успіхів у місті поступово знижується. На думку аналітиків, Пригожин намагається подати такі дії бойовиків, як підготовку до наступу.

Аналітики вважають, що анонсування Пригожиним неминучих українських контрнаступів означає, що він розуміє, що армія РФ скоро поступиться ініціативою і буде змушена перейти до оборони.

Зазначимо, що раніше в ISW зазначали, що китайський лідер під час візиту до Москви планує обговорити схеми уникнення санкцій.

Теги: армія військові наступ контрнаступ ПВК Вагнера Бахмут

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