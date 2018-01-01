Росія не передасть Польщі уламки літака Качинського до кінця розслідування

Наразі невідомо, коли розслідування може завершитися

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв повідомив, що уламки президентського літака Ту-154М, який розбився у 2010 році під Смоленськом, будуть залишитися в Росії поки триває розслідування. Про це повідомляє видання Interia.pl. «У Росії слідство триває, і згідно з російськими законами, поки воно не закінчиться, уламки літака як матеріал цієї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місце авіакатастрофи під Смоленськом

Наразі невідомо, коли розслідування може завершитися

Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв повідомив, що уламки президентського літака Ту-154М, який розбився у 2010 році під Смоленськом, будуть залишитися в Росії поки триває розслідування. Про це повідомляє видання Interia.pl.

«У Росії слідство триває, і згідно з російськими законами, поки воно не закінчиться, уламки літака як матеріал цієї процедури мають залишатися на території Росії», - розповів Андрєєв.

За його словами, польська сторона не повертається до переговорів про будівництво спільного пам’ятника жертвам на місці катастрофи.

«Переговори щодо цього питання вели міністерства культури Росії та Польщі. Протягом деякого часу польська сторона, я не знаю чому, не повернулася до цих переговорів. Цей переговорний процес не відбувається вже від 2 до 2.5 років», - додав посол.

Раніше у Путіна лякали Польщу погіршенням відносин через розслідування авіакатастрофи під Смоленськом.

Нагадаємо, авіалайнер Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився 10 квітня 2010 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 86 офіційних осіб, які перебували в літаку, на чолі з Лехом Качинським, а також екіпаж літака. Президент Польщі і низка перших осіб держави прямували на траурні заходи у пам'ять про Катинський розстріл співробітниками НКВС СРСР польських військовослужбовців.

У ході першого розслідування причин катастрофи експерти дійшли висновку, що лайнер зазнав аварії через те, що екіпаж намагався здійснити посадку у густому тумані й зачепив крилом дерево.