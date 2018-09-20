  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Росія порушила усі 10 принципів ОБСЄ - Чубаров

    • Розсилка
    Рефат Чубаров на конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві - Росія порушила усі 10 принципів ОБСЄ - Чубаров
    Рефат Чубаров на конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві

    За словами Чубарова, переслідування кримських татар і українців у Криму є злочинами на на ґрунті ненависті і нетерпимості

    Росія порушила усі 10 гельсінкських принципів Організації безпеки і співпраці в Європі, норми міжнародного права, Будапештський меморандум та усі міжнародні зобов’язання.

    Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві 20 вересня, повідомляє на сторінці у Twitter посольство України в Польщі.

    За словами Чубарова, переслідування кримських татар і українців у Криму є злочинами на на ґрунті ненависті і нетерпимості. Чубаров закликав ОБСЄ об'єднатися, зупинити агресію Росії та звільнити окуповані території.

    «Закликаємо країни ОБСЄ об’єднати зусилля для припинення агресії Росії проти України і звільнення окупованих територій», - заявив Чубаров.

    Нагадаємо, 20 вересня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я кримськотатарського активіста Асана Чапуха стрімко погіршується.

    Крим Росія ОБСЄ Рефат Чубаров Меджліс Україна окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ