  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Денісова повідомила про критичний стан Чапуха, який голодує в кримському СІЗО

    • Розсилка
    <p>65-річного Асана окупанти незаконно звинувачують у так званій &laquo;справі Веджіє Кашка&raquo;</p> - Денісова повідомила про критичний стан Чапуха, який голодує в кримському СІЗО

    65-річного Асана окупанти незаконно звинувачують у так званій «справі Веджіє Кашка»

    Український омбудсмен відправила листа російському Уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я кримськотатарського активіста Асана Чапуха стрімко погіршується.

    Про це Денісова 20 вересня написала у Facebook.

    «Його безпідставно утримують у СІЗО Сімферополя. 65-річного Асана окупанти незаконно звинувачують у так званій «справі Веджіє Кашка». Він голодує вже шостий день. Представники кремлівської каральної машини не надають йому невідкладної медичної допомоги та не відпускають під домашній арешт», - розповіла омбудсмен.

    За її словами, жорстоке поводження з Чапухом не проходить безслідно. «У нього постійно підвищений тиск, політв’язень сильно схуд, одну з ніг не відчуває, німіє права рука. Йому вже настільки важко, що пересуватись самому майже неможливо: на зустріч з адвокатом Асана під руки виводять інші ув'язнені», - написала Денісова, додавши, що час від часу Чапуха «вивозять в цивільну лікарню Сімферополя для обстеження, але не для допомоги».

    Омбудсмен підкреслила, що чоловік перебуває майже в критичному стані.

    «Тому я вже відправила листа російському Уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій. Чекаю довідку про стан здоров’я Асана Чапуха та обгрунтувань: чому йому не забезпечили належні умови утримання, в тому числі надання адекватної медичної допомоги. Крім того, звернулася до Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, щоб МЗС своїми каналами відправило ноту російській владі», - заявила Денісова.

    Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко обговорив з президентом парламенту Норвегії Тоне Вілхелмсен Трьоен кроки для звільнення українських політв'язнів.

    Читайте також
    МЗС Крим кримські татари окупанти СІЗО політв’язні арешт голодування Людмила Денісова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ