Денісова повідомила про критичний стан Чапуха, який голодує в кримському СІЗО



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65-річного Асана окупанти незаконно звинувачують у так званій «справі Веджіє Кашка»

Український омбудсмен відправила листа російському Уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров’я кримськотатарського активіста Асана Чапуха стрімко погіршується.

Про це Денісова 20 вересня написала у Facebook.

«Його безпідставно утримують у СІЗО Сімферополя. 65-річного Асана окупанти незаконно звинувачують у так званій «справі Веджіє Кашка». Він голодує вже шостий день. Представники кремлівської каральної машини не надають йому невідкладної медичної допомоги та не відпускають під домашній арешт», - розповіла омбудсмен.

За її словами, жорстоке поводження з Чапухом не проходить безслідно. «У нього постійно підвищений тиск, політв’язень сильно схуд, одну з ніг не відчуває, німіє права рука. Йому вже настільки важко, що пересуватись самому майже неможливо: на зустріч з адвокатом Асана під руки виводять інші ув'язнені», - написала Денісова, додавши, що час від часу Чапуха «вивозять в цивільну лікарню Сімферополя для обстеження, але не для допомоги».

Омбудсмен підкреслила, що чоловік перебуває майже в критичному стані.

«Тому я вже відправила листа російському Уповноваженому з прав людини Тетяні Москальковій. Чекаю довідку про стан здоров’я Асана Чапуха та обгрунтувань: чому йому не забезпечили належні умови утримання, в тому числі надання адекватної медичної допомоги. Крім того, звернулася до Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, щоб МЗС своїми каналами відправило ноту російській владі», - заявила Денісова.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко обговорив з президентом парламенту Норвегії Тоне Вілхелмсен Трьоен кроки для звільнення українських політв'язнів.