  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Російський співак, якому заборонили в'їзд в Україну, розповів, як пив самогон з Зеленським

    • Розсилка
    Наприкінці січня СБУ заборонила в'їзд до України Валерію Сюткіну - Російський співак, якому заборонили в'їзд в Україну, розповів, як пив самогон з Зеленським
    Наприкінці січня СБУ заборонила в'їзд до України Валерію Сюткіну

    Сюткін познайомився з Зеленським в 1991 році, коли з гуртом «Браво» виступав в Києві

    Російський співак Валерій Сюткін, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, розповів, що пив самогон з Володимиром Зеленським у 1991 році.

    Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу RTVI.

    За словами співака, він познайомився з Зеленським в 1991 році, коли з гуртом «Браво» виступав в Києві.

    Група студентів, серед яких був Зеленський ,попросила фронтмена пустити їх на концерт. Після цього вони прийшли подякувати Сюткіну.

    Хтось із глядачів подарував гурту п’ятилітрову пляшку самогону. І Сюткін розлив її на всіх, зокрема і Зеленському. За словами співака, Зеленський тоді сказав, що цього він не забуде.

    «По-моєму, почав потихеньку забувати», — зазначив Сюткін.

    Наприкінці січня СБУ заборонила в'їзд до України Сюткіну. Обмежувальний захід щодо Сюткіна пов’язаний з його схвальними висловлюваннями з приводу окупації Росією українського Криму, яку він назвав в ефірі одного з телеканалів РФ «доцільною».

    СБУ Володимир Зеленський концерт співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ