Російський співак, якому заборонили в'їзд в Україну, розповів, як пив самогон з Зеленським



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Наприкінці січня СБУ заборонила в'їзд до України Валерію Сюткіну

Сюткін познайомився з Зеленським в 1991 році, коли з гуртом «Браво» виступав в Києві

Російський співак Валерій Сюткін, якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, розповів, що пив самогон з Володимиром Зеленським у 1991 році.

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу RTVI.

За словами співака, він познайомився з Зеленським в 1991 році, коли з гуртом «Браво» виступав в Києві.

Група студентів, серед яких був Зеленський ,попросила фронтмена пустити їх на концерт. Після цього вони прийшли подякувати Сюткіну.

Хтось із глядачів подарував гурту п’ятилітрову пляшку самогону. І Сюткін розлив її на всіх, зокрема і Зеленському. За словами співака, Зеленський тоді сказав, що цього він не забуде.

«По-моєму, почав потихеньку забувати», — зазначив Сюткін.

Наприкінці січня СБУ заборонила в'їзд до України Сюткіну. Обмежувальний захід щодо Сюткіна пов’язаний з його схвальними висловлюваннями з приводу окупації Росією українського Криму, яку він назвав в ефірі одного з телеканалів РФ «доцільною».