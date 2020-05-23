Зеленський недооцінює, наскільки Порошенко буде ще йому потрібен, — дипломат



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Петро Порошенко і Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні, 19 квітня 2019 року Фото: Главком

Порошенка у дипломатичних колах вважають одним з кращих переговорників не тільки в Україні, а й у світі, зазначив Чалий

Створити міжнародну антипутінську коаліцію після початку російської агресії Україні вдалося завдяки неймовірним зусиллям дипломатичної команди на чолі із п’ятим президентом Петром Порошенком.

Про це заявив український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий в ефірі телеканалу «Прямий».

Він зазначив, що Порошенка у дипломатичних колах вважають одним з кращих переговорників не тільки в Україні, а й у світі.

«Це був один із найкращих періодів, коли Україна діяла як суб’єкт. Це було непросто. Вам президент Обама скаже, що точно знає: наша команда працювала реально 18 годин на добу спочатку. Вони знають це. І це правда. Це щоденна робота цілої команди, на чолі якої була людина - я скажу відверто, і це оцінки не тільки мої - один з найкращих переговорників не тільки в Україні, а в світі на той момент. Президент України Порошенко. Це правда. І це не треба замовчувати, тому що це наша країна, це президенти нашої країни», — заявив Чалий.

«Я не кажу «епоха Порошенка» чи «епоха Зеленського». Я пережив три революції в Україні як активний учасник. У 2014 році, коли був Майдан, я був у Раді Майдану разом з Порошенком, разом з іншими. Ми були у дуже складній ситуаціі - реально під кулями. Але ми знали, за що ми йшли. Так от, це ера революційна. І Порошенко як президент став одним із лідерів, він відчув цей історичний момент. І я бачив цю роботу. Вона йшла на захист суверенітету, територіальнї цілісності. Це була в 2014 році пряма атака Росії. До речі, зараз замовчується, що росіяни там є, що вони керують. Говорять про якихось сепаратистів. Та ні, це війна з Росією. І ми це довели», — нагадав Чалий.

«Команда працювала злагоджено. Це команда всіх послів, дипломатів по світу. Яка, слава Богу, ще працює. Вони є в країнах «Сімки», по всім країнам, які нас підтримували в ООН, де кожен із нас на своїй посаді намагався отримати підтримку світу. Так що ця коаліція навіть ширша. Це коаліція тих країн, які не визнали захоплення Криму Росією. Які чітко стоять на підтримку нас в санкціях проти Росії до звільнення наших територій — Донецьк, Луганськ. Це було дуже непросто створити», — наголошує український дипломат.

«Це величезна робота і вміння. По-перше, це постійна робота. Я як зовнішньополітичний радник спілкувався на щоденній основі з зовнішньополітичними радниками Німеччини, Франції, Сполучених Штатів, Великобританії. І міністр закордонних тсправ Клімкін так само. Тобто коли росіяни почали обстрілювати з своєї території нашу, і коли заходили на нашу територію, і коли йшли перші так звані «конвої», то весь світ дуже турбувався, чи буде повномасштабний конфлікт. Ми зараз взагалі забули, що в нас війна. Війна іде. Загинув тільки-но наш хлопець, герой. Знову є поранені. І мене дуже дивує, що це намагаються з політичного дискурсу прибирати. А воно не закінчується», — говорить Чалий.

«Я вам відверто скажу - нинішня влада поки недооцінює, наскільки Порошенко і вся патріотична частина суспільства буде ще їм потрібна. Захиститись від подальшого тиску Росії — в тому числі на президента Зеленського. Я це говорив із самого початку - що за рік президент Зеленський опиниться під атакою від проросійських сил. І зараз те, що відбувається, це вже початок, серйозний початок таких дій», — зауважив Чалий.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження за записами розмов Джозефа Байдена і Петра Порошенка від 16 листопада 2016 року, оприлюдненими депутатом Ради Андрієм Деркачем (позафракційний).

«Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження. Будуть розслідувати», – сказав Зеленський.

За словам президента, правоохоронні органи повинні встановити, чи була в цих розмовах державна зрада.

«Це тільки перший дзвіночок (цієї команди)», – прокоментував Зеленський записи Деркача.